2 year warranty
Dihentikan
FY3430/10
Masa pakai hingga 36 bulan
HEPA+Karbon Aktif+Prafilter
Menyaring 99,97% partikel 0,003 μm
Menyaring gas dan bau
Filter Philips asli dirancang bersama dengan perangkat untuk memastikannya pas sehingga menjamin pengoperasian perangkat yang lancar tanpa gangguan.
Filter udara Philips telah melalui serangkaian uji inspeksi wajib dan ketat sebelum dipasarkan. Filter ini juga telah menjalani uji ketahanan dan masa pakai untuk penggunaan 24/7 tanpa henti. Filter kami dirancang untuk menghasilkan kinerja terbaik dari pemurni udara Philips hingga akhir masa pakainya.
Filter 3-in-1 berbentuk tabung ini memadukan tiga lapisan penyaringan guna mempertahankan konsistensi kinerja layaknya produk baru.(6) Karbon Aktif, HEPA, dan prafilter adalah kombinasi yang optimal untuk membasmi polutan, virus, alergen, dan bakteri. Saat harus diganti, sebaiknya ganti ketiga filter tersebut sekaligus agar Anda dapat menghirup udara yang lebih bersih.
1.0
dari 5
4
Ulasan
Sasar
17/10/2025
Australia
Useless product support
Disappointing for all of us who bought these purifiers just for them to go to waste because we can’t get a new filter.
Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter
Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter
AndyTi
22/10/2023
Australia
Phillips lack product support
Great product, but Phillips cannot be trusted. One would expect more than 1-2 years of useful life out of this device, but Phillips discontinued the most critical part! I'll never buy another Phillips product, particularly one with consumable parts.
Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter
Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter
SpiderM8
17/09/2023
Australia
can't get filters
It's just an ornament now, lousy service from Phillips never again..
Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter
Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter
(1) Masa pakai yang disarankan dihitung berdasarkan waktu penggunaan rata-rata oleh pengguna Philips dan data tingkat polusi luar ruangan perkotaan dari WHO. Masa pakai sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan dan frekuensi penggunaan.
(2) Hanya berlaku untuk model tertentu yang memiliki fitur konektivitas
(3) Hanya berlaku di negara yang memiliki toko Philips
(4) Bahan filter NanoProtect HEPA menghasilkan resistansi aliran udara yang lebih rendah daripada bahan filter HEPA H13. Karena itu, alat pemurni udara Philips dengan NanoProtect mampu menghasilkan Tingkat Penyaluran Udara Bersih (CADR) yang lebih tinggi daripada filter HEPA H13 bersertifikat dengan ukuran yang sama
(5) Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1.
(6) Tergantung filter yang digunakan dengan pemurni udara Philips AC1711 atau 1715
(7) Uji Tingkat Reduksi Mikroba yang dilakukan di Airmid Healthgroup Ltd. di dalam ruangan pengujian berukuran 28,5 m³ yang terkontaminasi virus influenza A (H1N1).
(8) Uji Tingkat Reduksi Mikroba di laboratorium eksternal dalam ruangan uji yang terkontaminasi aerosol avian coronavirus (IBV), dengan filter NanoProtect HEPA Philips.