ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Filter 3-in-1 yang awet dan konsisten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Filter 3-in-1 yang awet dan konsisten
  • Filter 3-in-1 yang awet dan konsisten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Filter 3-in-1 yang awet dan konsisten

Dihentikan

Filter pengganti asli3-in-1 Terpadu

FY3430/10

1
| (4) Ulasan
Filter 3-in-1 yang awet dan konsisten
Filter wick pelembap udara Philips yang asli pas dengan alat Anda untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dan konsisten. Filter ini menggunakan teknologi NanoCloud untuk menghasilkan molekul uap air murni berukuran nano dan melembapkan udara dengan 99% lebih sedikit bakteri.
Lihat semua manfaat

Filter Philips asli yang pas sempurna

Filter 3-in-1 yang awet dan konsisten

  • Masa pakai hingga 36 bulan

  • HEPA+Karbon Aktif+Prafilter

  • Menyaring 99,97% partikel 0,003 μm

  • Menyaring gas dan bau

Pas sempurna untuk kinerja yang maksimal dan konsisten

Pas sempurna untuk kinerja yang maksimal dan konsisten

Filter Philips asli dirancang bersama dengan perangkat untuk memastikannya pas sehingga menjamin pengoperasian perangkat yang lancar tanpa gangguan.

Filter Philips memastikan perangkat Anda berfungsi efektif

Filter Philips memastikan perangkat Anda berfungsi efektif

Filter udara Philips telah melalui serangkaian uji inspeksi wajib dan ketat sebelum dipasarkan. Filter ini juga telah menjalani uji ketahanan dan masa pakai untuk penggunaan 24/7 tanpa henti. Filter kami dirancang untuk menghasilkan kinerja terbaik dari pemurni udara Philips hingga akhir masa pakainya.

Filter 3-in-1 untuk kemudahan dan kinerja unggulan

Filter 3-in-1 untuk kemudahan dan kinerja unggulan

Filter 3-in-1 berbentuk tabung ini memadukan tiga lapisan penyaringan guna mempertahankan konsistensi kinerja layaknya produk baru.(6) Karbon Aktif, HEPA, dan prafilter adalah kombinasi yang optimal untuk membasmi polutan, virus, alergen, dan bakteri. Saat harus diganti, sebaiknya ganti ketiga filter tersebut sekaligus agar Anda dapat menghirup udara yang lebih bersih.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

1.0

dari 5

4

Ulasan

5
4
3
2

17/10/2025

Australia

Australia

Useless product support

Disappointing for all of us who bought these purifiers just for them to go to waste because we can’t get a new filter.

Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter

Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter

22/10/2023

Australia

Australia

Phillips lack product support

Great product, but Phillips cannot be trusted. One would expect more than 1-2 years of useful life out of this device, but Phillips discontinued the most critical part! I'll never buy another Phillips product, particularly one with consumable parts.

Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter

Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter

17/09/2023

Australia

Australia

can't get filters

It's just an ornament now, lousy service from Phillips never again..

Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter

Ulasan ini dibuat untuk Genuine replacement filter FY3430/30 HEPA NanoProtect-filter

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. (1) Masa pakai yang disarankan dihitung berdasarkan waktu penggunaan rata-rata oleh pengguna Philips dan data tingkat polusi luar ruangan perkotaan dari WHO. Masa pakai sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan dan frekuensi penggunaan.

  2. (2) Hanya berlaku untuk model tertentu yang memiliki fitur konektivitas

  3. (3) Hanya berlaku di negara yang memiliki toko Philips

  4. (4) Bahan filter NanoProtect HEPA menghasilkan resistansi aliran udara yang lebih rendah daripada bahan filter HEPA H13. Karena itu, alat pemurni udara Philips dengan NanoProtect mampu menghasilkan Tingkat Penyaluran Udara Bersih (CADR) yang lebih tinggi daripada filter HEPA H13 bersertifikat dengan ukuran yang sama

  5. (5) Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1.

  6. (6) Tergantung filter yang digunakan dengan pemurni udara Philips AC1711 atau 1715

  7. (7) Uji Tingkat Reduksi Mikroba yang dilakukan di Airmid Healthgroup Ltd. di dalam ruangan pengujian berukuran 28,5 m³ yang terkontaminasi virus influenza A (H1N1).

  8. (8) Uji Tingkat Reduksi Mikroba di laboratorium eksternal dalam ruangan uji yang terkontaminasi aerosol avian coronavirus (IBV), dengan filter NanoProtect HEPA Philips.