2 year warranty
Dihentikan
GC122/77
Tapak setrika anti lengket
350W
Panjang kabel 1,6 m
Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus anti-lengket agar licin di atas semua kain.
Ujung ramping dari tapak setrika memungkinkan untuk menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.
Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan.
Penghargaan
2.0
dari 5
1
Ulasan
WiseGuy
25/07/2017
Indonesia
This product is not durable
After used for 1 month more, now it can not be used again, machine can not heat, indicator light does not light. Normal usage, usually 2 days once used
Ulasan ini dibuat untuk Diva GC122/77 Dry iron
Ulasan ini dibuat untuk Diva GC122/77 Dry iron