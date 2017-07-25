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  • Mudah digunakan dan tahan lama
  • Mudah digunakan dan tahan lama
  • Mudah digunakan dan tahan lama
  • Mudah digunakan dan tahan lama
  • Mudah digunakan dan tahan lama
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  • Mudah digunakan dan tahan lama
  • Mudah digunakan dan tahan lama
  • Mudah digunakan dan tahan lama
  • Mudah digunakan dan tahan lama

Dihentikan

DivaSetrika kering

GC122/77

2
| (1) Ulasan

1 award

Mudah digunakan dan tahan lama
Diva adalah setrika kering dari Philips dengan ujung alas setrika ramping, yang mampu mencapai bagian sulit dengan mudah. Pegangan yang nyaman dengan tekstur dan kontrol suhu yang gampang dan besar menjadikan setrika mudah digunakan.
Lihat semua manfaat

Mudah digunakan dan tahan lama

  • Tapak setrika anti lengket

  • 350W

  • Panjang kabel 1,6 m

Lapisan tapak setrika anti-lengket

Lapisan tapak setrika anti-lengket

Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus anti-lengket agar licin di atas semua kain.

Tapak setrika berujung ramping memudahkan untuk menjangkau bagian yang sulit

Tapak setrika berujung ramping memudahkan untuk menjangkau bagian yang sulit

Ujung ramping dari tapak setrika memungkinkan untuk menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.

Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan

Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan

Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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2.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
1

25/07/2017

Indonesia

Indonesia

This product is not durable

After used for 1 month more, now it can not be used again, machine can not heat, indicator light does not light. Normal usage, usually 2 days once used

Ulasan ini dibuat untuk Diva GC122/77 Dry iron

Ulasan ini dibuat untuk Diva GC122/77 Dry iron

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