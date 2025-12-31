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2 year warranty
Menyetrika
Semua seri
GC135/37
Dihentikan
1 award
Tapak Setrika Aluminium
Setrika 950–1.100 Watt
Panjang kabel 1,8 m
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