2 year warranty
Dihentikan
Uap terus-menerus hingga 17 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.
Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus non-stick agar licin di atas semua kain.
Fungsi pembersih kerak memungkinkan Anda membilas setrika Philips untuk menghilangkan partikel kerak pada setrika. Ini akan memperpanjang masa pakai setrika Anda.
Penghargaan
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Davidy
24/08/2013
Malaysia
Make ironing easy
Save our daily efforts and times with this machine. Saving time mean money so this transform to more time for other activities.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC1420/02 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC1420/02 Steam iron