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  • Mudah, cepat dan efektif
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Dihentikan

Setrika uap

GC1420/02

4
| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

1 award

Mudah, cepat dan efektif
Masih banyak lagi yang harus Anda kerjakan selain pekerjaan rumah, jadi Anda pasti ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Dengan ujung runcing yang khusus, lubang uap yang didesain unik dan tapak setrika yang anti-lengket, setrika berkualitas ini memang dibuat untuk penyetrikaan cepat.
Lihat semua manfaat

Dengan kemampuan pembersihan mandiri

Mudah, cepat dan efektif

Uap terus-menerus hingga 17 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

Uap terus-menerus hingga 17 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

Uap terus-menerus hingga 17 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.

Lapisan tapak setrika non-stick

Lapisan tapak setrika non-stick

Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus non-stick agar licin di atas semua kain.

Pembersih kapur untuk mencegah penumpukan kerak pada setrika

Pembersih kapur untuk mencegah penumpukan kerak pada setrika

Fungsi pembersih kerak memungkinkan Anda membilas setrika Philips untuk menghilangkan partikel kerak pada setrika. Ini akan memperpanjang masa pakai setrika Anda.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

24/08/2013

Malaysia

Malaysia

Make ironing easy

Save our daily efforts and times with this machine. Saving time mean money so this transform to more time for other activities.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC1420/02 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC1420/02 Steam iron

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