2 year warranty
Dihentikan
Semburan uap 8 g/mnt
Tapak setrika non-lengket
'Calc-Clean'
'Calc-Clean' untuk memperpanjang masa pakai setrika selama bertahun-tahun
Pegangan yang nyaman dan dudukan yang stabil untuk stabilitas ekstra
Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.
Penghargaan
4.8
dari 5
33
Ulasan
97%
Merekomendasikan produk ini
Wie wie
12/08/2024
Indonesia
Pembeli terverifikasi
My New best friend for iron
Sangat ringan, sangat mudah di gunakan, menggosok baju jadi lebih cepat dan menyenangkan, baju cepat halus dan rapi
Keunggulan
Baju cepat rapi, suhu sesuai, ringan
Kekurangan
Tangki air kurang besar
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick
Guranil
17/07/2024
Indonesia
Pembeli terverifikasi
Produk Phillips is the best
Dari sejak saya masih kecil orang tua saya selalu menyukai produk Phillips karna kualitas nya yg memang bagus awet & tahan lama
Keunggulan
Produk Phillips terjamin kualitasnya
Kekurangan
Harganya yg lumayan mahal
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick
Bella092001
28/04/2022
Indonesia
Karyawan Philips
Produk Philips Tidak Bisa Di Ragukan Lagi
[Employee of philipsglobal] Produk Philips selalu di buat dengan material yg kokoh dan paling terbaik, mempunyai quality terbaik, saya sebagai karyawan Philips sangat merekomendasikan setiap produk nya❤️
Keunggulan
Aman produktif
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick
Pada mode uap, dibandingkan dengan mode kering pada model ini