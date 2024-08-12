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  • Ganti ke: Menyetrika lebih cepat dengan uap
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Dihentikan

Featherlight PlusSetrika uap dengan tapak setrika non-stick

GC1424/45

4.8
| (33) Ulasan | 97% Merekomendasikan produk ini

1 award

Ganti ke: Menyetrika lebih cepat dengan uap
Jangan sampai tugas rumah tangga menyita semua waktu Anda, selesaikan semua dengan lebih cepat. Berkat aliran uap terus menerus, lapisan non-stick, dan semprotan air terintegrasi, setrika ini dirancang untuk menghilangkan kusut dari pakaian dengan cepat.
Lihat semua manfaat

Ganti ke: Menyetrika lebih cepat dengan uap

  • Semburan uap 8 g/mnt

  • Tapak setrika non-lengket

  • 'Calc-Clean'

'Calc-Clean' untuk memperpanjang masa pakai setrika selama bertahun-tahun

'Calc-Clean' untuk memperpanjang masa pakai setrika selama bertahun-tahun

'Calc-Clean' untuk memperpanjang masa pakai setrika selama bertahun-tahun

Pegangan yang nyaman dan dudukan yang stabil untuk stabilitas ekstra

Pegangan yang nyaman dan dudukan yang stabil untuk stabilitas ekstra

Pegangan yang nyaman dan dudukan yang stabil untuk stabilitas ekstra

Semprotan air terpadu untuk memudahkan menyetrika

Semprotan air terpadu untuk memudahkan menyetrika

Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.

Spesifikasi Teknis

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Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Penghargaan

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.8

dari 5

33

Ulasan

97%

Merekomendasikan produk ini

3
2

12/08/2024

Indonesia

Indonesia

Pembeli terverifikasi

My New best friend for iron

Sangat ringan, sangat mudah di gunakan, menggosok baju jadi lebih cepat dan menyenangkan, baju cepat halus dan rapi

Keunggulan

Baju cepat rapi, suhu sesuai, ringan

Kekurangan

Tangki air kurang besar

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick

17/07/2024

Indonesia

Indonesia

Pembeli terverifikasi

Produk Phillips is the best

Dari sejak saya masih kecil orang tua saya selalu menyukai produk Phillips karna kualitas nya yg memang bagus awet & tahan lama

Keunggulan

Produk Phillips terjamin kualitasnya

Kekurangan

Harganya yg lumayan mahal

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick

28/04/2022

Indonesia

Indonesia

Karyawan Philips

Produk Philips Tidak Bisa Di Ragukan Lagi

[Employee of philipsglobal] Produk Philips selalu di buat dengan material yg kokoh dan paling terbaik, mempunyai quality terbaik, saya sebagai karyawan Philips sangat merekomendasikan setiap produk nya❤️

Keunggulan

Aman produktif

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Featherlight Plus GC1424/45 Setrika uap dengan tapak setrika non-stick

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Penafian

  1. Pada mode uap, dibandingkan dengan mode kering pada model ini