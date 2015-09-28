GC1436/20
Mudah dan Efektif
Setrika uap yang nyaman ini membuat menyetrika menjadi mudah dan efektif dengan aliran uap tanpa henti serta tapak setrika anti lengket yang meluncur mulus. Menyetrika menjadi semakin mudah berkat setrika yang nyaman.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Daya hingga 2000 W memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan.
Semburan uap hingga 100 g untuk menghilangkan kusut paling membandel sekalipun.
Uap terus-menerus hingga 25 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan baik
Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.
Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus anti-lengket agar meluncur mulus pada semua kain.
Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air ekstra besar 220 ml sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian.
Dengan sistem Drip-Stop Anda dapat menyetrika kain yang halus tanpa rasa cemas terhadap noda dari tetesan air.
Ujung setrika Philips memiliki 3 presisi: ada ujung runcing, button groove, dan desain ujung yang ramping. Ujung Tiga Presisi memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit sekalipun, misalnya di sekitar kancing atau di antara lipatan.
Setrika uap ini dapat digunakan dengan air keran biasa dan tombol-geser calc clean memudahkan untuk menghilangkan kerak pada setrika. Untuk menjaga kinerja setrika uap Philips, gunakan fungsi pembersihan kerak ini sebulan sekali saat menggunakan air keran biasa.
Mudah digunakan
Menghilangkan kusut dengan cepat
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