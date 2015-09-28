Cari istilah

ID
EN
  • Mudah dan Efektif Mudah dan Efektif Mudah dan Efektif

    Setrika uap

    GC1436/20

    Mudah dan Efektif

    Setrika uap yang nyaman ini membuat menyetrika menjadi mudah dan efektif dengan aliran uap tanpa henti serta tapak setrika anti lengket yang meluncur mulus. Menyetrika menjadi semakin mudah berkat setrika yang nyaman.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Setrika uap

    Produk serupa

    See all Setrika Uap

    Mudah dan Efektif

    3 cara memudahkan menyetrika

    • 2000 W
    • Antikerak
    • Tapak setrika non-lengket
    • Penghenti tetesan
    Daya hingga 2000 W memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan

    Daya hingga 2000 W memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan

    Daya hingga 2000 W memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan.

    Semburan uap 100 g untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah

    Semburan uap 100 g untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah

    Semburan uap hingga 100 g untuk menghilangkan kusut paling membandel sekalipun.

    Uap terus-menerus hingga 25 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan baik

    Uap terus-menerus hingga 25 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan baik

    Uap terus-menerus hingga 25 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan baik

    Semprotan halus yang membasahi kain secara merata

    Semprotan halus yang membasahi kain secara merata

    Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.

    Meluncur mulus pada semua kain yang dapat disterika

    Meluncur mulus pada semua kain yang dapat disterika

    Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus anti-lengket agar meluncur mulus pada semua kain.

    Tangki air besar 220ml dan pengisian air mudah

    Tangki air besar 220ml dan pengisian air mudah

    Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air ekstra besar 220 ml sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian.

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Dengan sistem Drip-Stop Anda dapat menyetrika kain yang halus tanpa rasa cemas terhadap noda dari tetesan air.

    Ujung tiga presisi agar mudah dikontrol dan dilihat

    Ujung tiga presisi agar mudah dikontrol dan dilihat

    Ujung setrika Philips memiliki 3 presisi: ada ujung runcing, button groove, dan desain ujung yang ramping. Ujung Tiga Presisi memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit sekalipun, misalnya di sekitar kancing atau di antara lipatan.

    Geseran Calc clean akan menghilangkan kerak dengan mudah dari setrika Anda

    Geseran Calc clean akan menghilangkan kerak dengan mudah dari setrika Anda

    Setrika uap ini dapat digunakan dengan air keran biasa dan tombol-geser calc clean memudahkan untuk menghilangkan kerak pada setrika. Untuk menjaga kinerja setrika uap Philips, gunakan fungsi pembersihan kerak ini sebulan sekali saat menggunakan air keran biasa.

    Putaran suhu yang lebih besar untuk penyesuaian suhu yang lebih mudah

    Putaran suhu yang lebih besar untuk penyesuaian suhu yang lebih mudah

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah digunakan

      Kapasitas tangki air
      220  ml
      Nama tapak setrika
      Tidak lengket
      Penghenti tetesan
      Y

    • Menghilangkan kusut dengan cepat

      Daya
      2000  W
      Semburan uap
      100  g
      Uap konstan
      25  g/min
    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Penghargaan

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.