Senang banget dapat paket dari The Insiders, hampir lupa itu website apa. Ternyata saya dapat paket setrika merk philips tipe Philips GC160 Affinia. Saya terimanya pada tanggal 08 September 2018. Buru-buru saya buka paketnya dan saya photo produknya dan saya tidak sabar untuk menggunakannya. Philips GC160 Affinia adalah setrika Listrik merupakan setrika kering baru dari Philips Jika ditanya gimana rasa pakainya? wah pokoknya oke banget pakainya, setrika jadi mudah dan baju-baju terasa lembut dan halus, padahal baju-baju itu bukan dari kain sutera looh. Yang lebih saya suka adalah desainnya yang ramping mudah dipegang , satu lagi tapaknya itu anti lengket lapisan DynaGlide yang dapat meluncur licin diatas semua kain, Dengan tapak setrika rampingnya pun akan mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan sehingga semua daerah sulit dapat terjangkau dengan sempurna. Lapisan ini adalah salah satu lapisan tapak setrika terbaik dari Philips, karena lebih tahan gores, lebih licin dan anti lengket, jadi menyetrika lebih mudah rasanya tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk menyetrika yang sulit karena saya tahu kegiatan menyetrika menjadi salah satu kegiatan rumah tangga yang sulit dan membutuhkan waktu lama, satu lagi kabelnya itu panjangnya 1.8m jadi sangat memungkinkan menjangkau pakaian yang panjang atau besar, kabelnya juga sangat lentur dan dilengkapi dengan penggulung kabel. Watt setrika ini hanya 350watt sangat hemat ditambah dengan hasilnya sangat memuaskan. Pokoknya Philips GC160 Affinia dapat menjadi solusi yang tepat untuk saya dan asisten rumah saya yang selalu melakukan pekerjaan menyetrika, tidak ada lagi kata males menyetrika. Saya akan merekomendasikan produk ini ke teman-teman saya. Dengan Philips hidup menjadi lebih baik, sesuai banget dengan mottonya “Together we’ll make life better”. Terima kasih Philips dan The Insiders yang sudah memperkenalkan dengan produk ini.