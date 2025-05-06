2 year warranty
Dihentikan
Tapak setrika DynaGlide.
Daya listrik rendah 350 watt.
Tapak setrika berujung ramping.
Panjang kabel 1,8 m dengan penggulung.
Kontrol suhu yang mudah dan akurat.
Setrika Philips seri GC160 tak hanya hadir dengan desain yang sangat elegan dan ramping, namun juga didukung dengan fitur unik bernama DynaGlide. DynaGlide adalah salah satu lapisan tapak setrika terbaik Philips dengan kemampuan yang jauh lebih tahan gores dan lebih licin daripada tapak setrika aluminium, anti-lengket, atau keramik sehingga dapat mendukung berbagai jenis bahan pakaian tanpa takut rusak.
Philips setrika seri GC160 juga memiliki desain dengan ujung ramping dari tapak setrika sehingga memungkinkan Anda dapat menjangkau bagian tersulit pada pakaian saat menyetrika, seperti di antara sela kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut pakaian. Pada bagian ujung setrika, hadir pula alur kancing untuk membantu Anda mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan sehingga pekerjaan Anda dapat diselesaikan dalam waktu lebih cepat dan efisien!
Setrika Philips terbaru ini juga memiliki gagang yang dirancang khusus sehingga nyaman serta memiliki tekstur yang membuatnya mudah digenggam dan pas di tangan tanpa perlu takut terlepas saat proses menyetrika. Selain mempercepat proses penyetrikaan, desain setrika yang ergonomis juga siap membantu Anda bekerja dengan lebih sederhana tanpa pegal!
Penghargaan
4.9
dari 5
29
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
anggunsp27
06/05/2025
Indonesia
Pembeli terverifikasi
Mempermudah pekerjaan
Saya memilih setrika merk philips karena memang dari dulu orang tua saya juga menggunakan merk philips (klasik), produk awet, licin untuk menyetrika. Melihat desain ini saya sangat tertarik, warna yang bagus, plat yang sangat licin jadi mempermudah dalam menyetrika, jadi efisien waktu dan tenaga.
Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering
Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering
Rina90
21/08/2019
Indonesia
Mudah di gunakan dan cepat
Menyetrika jadi lebih mudah, ringan dan cepat, dan saya puas dengan produk ini, pakaian jadi lebih rapih dan licin
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering
Ncha
08/08/2019
Indonesia
Philips affinia
Setrika philips affinia sangat bagus, setrikanya ringan, cepat panas. Platnya lebar sehingga menyetrika bisa lebih cepat. Kabelnya juga cukup panjang.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering
dibandingkan dengan setrika kering Philips lainnya