ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Setrika Philips Terbaru GC160
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Setrika Philips Terbaru GC160
  • Setrika Philips Terbaru GC160
  • Setrika Philips Terbaru GC160
  • Setrika Philips Terbaru GC160
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Setrika Philips Terbaru GC160
  • Setrika Philips Terbaru GC160
  • Setrika Philips Terbaru GC160

Dihentikan

Setrika kering

GC160/27

4.9
| (29) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

1 award

Setrika Philips Terbaru GC160
Koleksi Philips setrika terbaru seri GC160 dengan fitur lengkap untuk memaksimalkan hasil setrika yang rapi, licin dan siap digunakan untuk beraktivitas.
Lihat semua manfaat

Koleksi Philips setrika terbaik seri GC160.

Setrika Philips Terbaru GC160

  • Tapak setrika DynaGlide.

  • Daya listrik rendah 350 watt.

  • Tapak setrika berujung ramping.

  • Panjang kabel 1,8 m dengan penggulung.

  • Kontrol suhu yang mudah dan akurat.

Dilengkapi tapak DynaGlide yang anti gores dan licin.

Dilengkapi tapak DynaGlide yang anti gores dan licin.

Setrika Philips seri GC160 tak hanya hadir dengan desain yang sangat elegan dan ramping, namun juga didukung dengan fitur unik bernama DynaGlide. DynaGlide adalah salah satu lapisan tapak setrika terbaik Philips dengan kemampuan yang jauh lebih tahan gores dan lebih licin daripada tapak setrika aluminium, anti-lengket, atau keramik sehingga dapat mendukung berbagai jenis bahan pakaian tanpa takut rusak.

Tapak setrika ujung ramping untuk menjangkau area sulit.

Tapak setrika ujung ramping untuk menjangkau area sulit.

Philips setrika seri GC160 juga memiliki desain dengan ujung ramping dari tapak setrika sehingga memungkinkan Anda dapat menjangkau bagian tersulit pada pakaian saat menyetrika, seperti di antara sela kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut pakaian. Pada bagian ujung setrika, hadir pula alur kancing untuk membantu Anda mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan sehingga pekerjaan Anda dapat diselesaikan dalam waktu lebih cepat dan efisien!

Alur kancing memudahkan setrika di area kancing dan lipatan.

Alur kancing memudahkan setrika di area kancing dan lipatan.

Setrika Philips terbaru ini juga memiliki gagang yang dirancang khusus sehingga nyaman serta memiliki tekstur yang membuatnya mudah digenggam dan pas di tangan tanpa perlu takut terlepas saat proses menyetrika. Selain mempercepat proses penyetrikaan, desain setrika yang ergonomis juga siap membantu Anda bekerja dengan lebih sederhana tanpa pegal!

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Penghargaan

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.9

dari 5

29

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

06/05/2025

Indonesia

Indonesia

Pembeli terverifikasi

Mempermudah pekerjaan

Saya memilih setrika merk philips karena memang dari dulu orang tua saya juga menggunakan merk philips (klasik), produk awet, licin untuk menyetrika. Melihat desain ini saya sangat tertarik, warna yang bagus, plat yang sangat licin jadi mempermudah dalam menyetrika, jadi efisien waktu dan tenaga.

Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering

Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering

21/08/2019

Indonesia

Indonesia

Mudah di gunakan dan cepat

Menyetrika jadi lebih mudah, ringan dan cepat, dan saya puas dengan produk ini, pakaian jadi lebih rapih dan licin

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering

08/08/2019

Indonesia

Indonesia

Philips affinia

Setrika philips affinia sangat bagus, setrikanya ringan, cepat panas. Platnya lebar sehingga menyetrika bisa lebih cepat. Kabelnya juga cukup panjang.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC160/27 Setrika kering

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. dibandingkan dengan setrika kering Philips lainnya