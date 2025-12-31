2 year warranty
Dihentikan
GC1705/01
Setrika yang berdaya tinggi ini bisa cepat panas dan mempertahankan suhu yang sangat stabil sewaktu menyetrika, sehingga lebih mudah menghilangkan kusut dengan cara yang tepat.
Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.
Fungsi pembersih kerak memungkinkan Anda membilas setrika Philips untuk menghilangkan partikel kerak pada setrika. Ini akan memperpanjang masa pakai setrika Anda.
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