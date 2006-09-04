GC1720/02
Cepat dan efisien - dijamin
Hidup ini tidak sekadar menyetrika, jadi Anda pasti ingin selesai secepat mungkin. Dengan ujung runcing yang khusus, lubang uap yang didesain unik dan tapak setrika yang menggelincir mulus, setrika berkualitas ini memang dibuat untuk penyetrikaan cepat.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Setrika yang berdaya tinggi ini bisa cepat panas dan mempertahankan suhu yang sangat stabil sewaktu menyetrika, sehingga lebih mudah menghilangkan kusut dengan cara yang tepat.
Tapak setrika Ceralon yang lebih licin saat digunakan pada semua jenis kain.
Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.
Fungsi pembersih kerak memungkinkan Anda membilas setrika Philips untuk menghilangkan partikel kerak pada setrika. Ini akan memperpanjang masa pakai setrika Anda.
Uap terus-menerus hingga 17 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.
Semburan uap membantu menghilangkan kusut yang paling membandel dengan mudah.
Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air ekstra besar 180 ml sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian sekaligus.
Mudah digunakan
Proses menyetrika yang mudah
Menghilangkan kusut
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