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  • Cepat dan efisien - dijamin Cepat dan efisien - dijamin Cepat dan efisien - dijamin

    setrika uap

    GC1720/02

    Cepat dan efisien - dijamin

    Hidup ini tidak sekadar menyetrika, jadi Anda pasti ingin selesai secepat mungkin. Dengan ujung runcing yang khusus, lubang uap yang didesain unik dan tapak setrika yang menggelincir mulus, setrika berkualitas ini memang dibuat untuk penyetrikaan cepat.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    setrika uap

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    Cepat dan efisien - dijamin

    Tapak setrika yang dibentuk untuk kecepatan

    1400 Watt memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan

    1400 Watt memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan

    Setrika yang berdaya tinggi ini bisa cepat panas dan mempertahankan suhu yang sangat stabil sewaktu menyetrika, sehingga lebih mudah menghilangkan kusut dengan cara yang tepat.

    Tapak setrika Ceralon yang lebih licin saat digunakan pada semua jenis kain

    Tapak setrika Ceralon yang lebih licin saat digunakan pada semua jenis kain

    Tapak setrika Ceralon yang lebih licin saat digunakan pada semua jenis kain.

    Semprotan halus yang membasahi kain secara merata

    Semprotan halus yang membasahi kain secara merata

    Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.

    Pembersih kapur untuk mencegah penumpukan kerak pada setrika

    Pembersih kapur untuk mencegah penumpukan kerak pada setrika

    Fungsi pembersih kerak memungkinkan Anda membilas setrika Philips untuk menghilangkan partikel kerak pada setrika. Ini akan memperpanjang masa pakai setrika Anda.

    Uap terus-menerus hingga 17 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

    Uap terus-menerus hingga 17 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

    Uap terus-menerus hingga 17 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.

    Semburan uap membantu menghilangkan kusut membandel dengan mudah

    Semburan uap membantu menghilangkan kusut yang paling membandel dengan mudah.

    Dengan tangki air besar 180 ml, Anda tidak perlu sering mengisi ulang

    Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air ekstra besar 180 ml sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian sekaligus.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah digunakan

      Kontrol
      • Lampu suhu siap
      • Pengaturan uap yang bervariasi
      Mencapai bagian yang sulit
      Alur kancing

    • Proses menyetrika yang mudah

      Panjang kabel
      1,8  m
      Kenyamanan tambahan
      Kabel bisa diputar 180 derajat
      Manajemen anti-kerak
      • Calc-Clean
      • Sistem Active Calc Ganda
      Aman digunakan
      Melebihi standar tes jatuh internasional

    • Menghilangkan kusut

      Uap konstan
      Hingga 17 gr/menit
      Tapak setrika
      Pola lubang uap optimal
      Semprotan
      Ya
      Mencapai bagian yang sulit
      Ujung lancip

    Badge-D2C

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