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  • Mudah, cepat dan efektif
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Dihentikan

2500 seriesSetrika uap

GC2520/37

5
| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

1 award

Mudah, cepat dan efektif
Untuk hasil terbaik, Anda pasti menginginkan uap dan setrika andal yang bisa dipakai lama. Dengan semburan uap 90 g, 2.000 W untuk semburan uap tinggi terus-menerus dan sistem Calc Aktif Ganda, setrika yang praktis ini memberi Anda nilai uang yang bertahan lama!
Lihat semua manfaat

Kinerja uap tahan lebih lama

Mudah, cepat dan efektif

  • Dripstop

  • Anti-calc ganda

2.000 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus

2.000 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus

2.000 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.

Semburan uap hingga 90 g/mnt untuk kusut paling membandel

Semburan uap hingga 90 g/mnt untuk kusut paling membandel

Semburan uap 90 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.

Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan kerak

Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan kerak

Sistem Calc Aktif Ganda pada setrika uap Philips mencegah penumpukan kerak dengan pil antikerak dan fungsi pembersihan kerak yang mudah digunakan.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

11/09/2020

Singapore

Singapore

The product is hardy and easy to maintain.

I bought it in 10 Mar 2010. With no breakdown since then. It is still working but the sole plate is partially burnt.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2500 series GC2520 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2500 series GC2520 Steam iron

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