2 year warranty
Dihentikan
Dripstop
Anti-calc ganda
2.000 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.
Semburan uap 90 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.
Sistem Calc Aktif Ganda pada setrika uap Philips mencegah penumpukan kerak dengan pil antikerak dan fungsi pembersihan kerak yang mudah digunakan.
Penghargaan
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Philip KC
11/09/2020
Singapore
The product is hardy and easy to maintain.
I bought it in 10 Mar 2010. With no breakdown since then. It is still working but the sole plate is partially burnt.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2500 series GC2520 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2500 series GC2520 Steam iron