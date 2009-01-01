Mudah, cepat dan efektif

Untuk hasil terbaik, Anda pasti menginginkan semburan uap dan setrika andal yang bisa dipakai lama. Dengan semburan uap 95 g, 2.100 W untuk semburan uap tinggi terus-menerus dan sistem Calc Aktif Ganda, setrika yang praktis ini memberi Anda nilai uang yang bertahan lama!