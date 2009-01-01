Cari istilah

ID
EN
  • Mudah, cepat dan efektif Mudah, cepat dan efektif Mudah, cepat dan efektif

    2500 series Setrika uap

    GC2530/02

    Mudah, cepat dan efektif

    Untuk hasil terbaik, Anda pasti menginginkan semburan uap dan setrika andal yang bisa dipakai lama. Dengan semburan uap 95 g, 2.100 W untuk semburan uap tinggi terus-menerus dan sistem Calc Aktif Ganda, setrika yang praktis ini memberi Anda nilai uang yang bertahan lama!

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    2500 series Setrika uap

    Produk serupa

    See all Setrika Uap

    Mudah, cepat dan efektif

    Kinerja uap tahan lebih lama

    • Dripstop
    • 32g
    Keluaran uap tinggi yang konstan

    Keluaran uap tinggi yang konstan

    2100 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.

    Semburan uap hingga 95 g untuk kusut paling membandel

    Semburan uap hingga 95 g untuk kusut paling membandel

    Semburan uap 95 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.

    Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan kerak

    Sistem Calc Aktif Ganda mencegah penumpukan kerak

    Sistem Calc Aktif Ganda pada setrika uap Philips mencegah penumpukan kerak dengan pil antikerak dan fungsi pembersihan kerak yang mudah digunakan.

    Tidak perlu sering mengisi ulang berkat tangki air 300 ml ekstra besar

    Tidak perlu sering mengisi ulang berkat tangki air 300 ml ekstra besar

    Lebih sedikit mengisi ulang berkat tangki air 300 ml yang besar, sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian.

    Lapisan tapak setrika antilengket

    Lapisan tapak setrika antilengket

    Tapak setrika Philips ini memiliki lapisan khusus antilengket sehingga dapat bergerak mulus saat menyetrika pakaian.

    Penggunaan vertikal untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung

    Penggunaan vertikal untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung

    Setrika Philips ini mendukung penggunaan vertikal untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung.

    Uap terus-menerus hingga 32 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

    Uap terus-menerus hingga 32 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      2.100
      Frekuensi
      50-60
      Tegangan
      220 - 240

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      1,2
      Dimensi produk
      29,5 x 11,6 x 19,5

    • Mudah digunakan

      Kontrol
      • Lampu suhu siap
      • Pengaturan uap yang bervariasi
      Mencapai bagian yang sulit
      Alur kancing
      Cepat dipanaskan
      Y

    • Licin

      Tapak setrika
      Tapak setrika non-stick

    • Proses menyetrika yang mudah

      Panjang kabel
      2  m
      Kenyamanan tambahan
      Kabel bisa diputar 360 derajat
      Manajemen anti-kerak
      Sistem Active Calc Ganda
      Aman digunakan
      Melebihi standar tes jatuh internasional
      Bisa diisi air keran
      Y

    • Menghilangkan kusut

      Penggunaan Vertikal
      Ya
      Uap konstan
      Hingga 32 gr/menit
      Semprotan
      Ya
      Mencapai bagian yang sulit
      Ujung lancip
      Semburan Uap
      Hingga 95 gr/menit

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Penghargaan

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.