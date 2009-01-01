GC2530/02
Mudah, cepat dan efektif
Untuk hasil terbaik, Anda pasti menginginkan semburan uap dan setrika andal yang bisa dipakai lama. Dengan semburan uap 95 g, 2.100 W untuk semburan uap tinggi terus-menerus dan sistem Calc Aktif Ganda, setrika yang praktis ini memberi Anda nilai uang yang bertahan lama!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
2100 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.
Semburan uap 95 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.
Sistem Calc Aktif Ganda pada setrika uap Philips mencegah penumpukan kerak dengan pil antikerak dan fungsi pembersihan kerak yang mudah digunakan.
Lebih sedikit mengisi ulang berkat tangki air 300 ml yang besar, sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian.
Tapak setrika Philips ini memiliki lapisan khusus antilengket sehingga dapat bergerak mulus saat menyetrika pakaian.
Setrika Philips ini mendukung penggunaan vertikal untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung.
Uap terus-menerus hingga 32 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Mudah digunakan
Licin
Proses menyetrika yang mudah
Menghilangkan kusut
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