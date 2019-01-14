2 year warranty
Dihentikan
GC2560/38
Pemutus Arus Listrik Otomatis
2100 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.
Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.
Semburan uap 95 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.
Penghargaan
1.0
dari 5
2
Ulasan
sanjeev
14/01/2019
Malaysia
poor quality product
i bought a steam Iron which didn't work properly. poor quality product. 1 do not recommend to buy any Philips steam iron.
Ulasan ini dibuat untuk GC2560/02 Steam iron
Ulasan ini dibuat untuk GC2560/02 Steam iron
unhappy45
18/10/2014
New Zealand
product doesnt work auto off is permanent
It never worked from new and after 2 replacements same problem with auto off
Ulasan ini dibuat untuk GC2560/02 Steam iron
Ulasan ini dibuat untuk GC2560/02 Steam iron