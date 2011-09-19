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Semua seri

  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2860/02

Dihentikan

2800 seriesSetrika uap

GC2860/02

3.9

| (9) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

1 award

Terus gunakan, setiap hari

Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, 2100W untuk hasil uap tinggi yang konstan, dan pil peluruh kerak, setrika praktis ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!

Lihat semua manfaat

Dengan tapak setrika SteamGlide yang baru

Terus gunakan, setiap hari

  • 2.100 W

  • Uap 32g/mnt

  • Semburan uap 95 g

Uap terus-menerus hingga 32 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

Uap terus-menerus hingga 32 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik

Uap terus-menerus hingga 32 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.

Keluaran uap tinggi yang konstan

Keluaran uap tinggi yang konstan

2100 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.

Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.9

dari 5

9

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

19/09/2011

Singapore

Singapore

very good and handy. Easy to use

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 Steam iron

04/11/2013

한국

한국

가볍고 잘다려짐

참좋은 상품이라고 생각합니다. 전에도 필립스제품을 썼고, 지금도 쓰고 있고, 앞으로도 또 쓸 수 있는 믿을 수 있고 계속 진화하는 제품이라 좋습니다

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 스팀 다리미

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 스팀 다리미

11/10/2011

Singapore

Singapore

Alvin Xu of Philips Showroom has been a great help, guiding me along how to register this; otherwise I would have great difficulties to do so Thanks, Alvin!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 Steam iron

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