2 year warranty
Dihentikan
Terus gunakan, setiap hari
Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, 2100W untuk hasil uap tinggi yang konstan, dan pil peluruh kerak, setrika praktis ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!
2.100 W
Uap 32g/mnt
Semburan uap 95 g
Uap terus-menerus hingga 32 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan lebih baik.
2100 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.
Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.
Penghargaan
3.9
dari 5
9
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Geok_WahOng
19/09/2011
Singapore
very good and handy. Easy to use
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 Steam iron
그런사람
04/11/2013
한국
가볍고 잘다려짐
참좋은 상품이라고 생각합니다. 전에도 필립스제품을 썼고, 지금도 쓰고 있고, 앞으로도 또 쓸 수 있는 믿을 수 있고 계속 진화하는 제품이라 좋습니다
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 스팀 다리미
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 스팀 다리미
Siew_FongChong
11/10/2011
Singapore
Alvin Xu of Philips Showroom has been a great help, guiding me along how to register this; otherwise I would have great difficulties to do so Thanks, Alvin!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 2800 series GC2860/02 Steam iron