2 year warranty
Dihentikan
Terus gunakan, setiap hari
Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, output uap tinggi yang konstan, dan Calc buster pill, setrika uap praktis dari Philips ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!
2200 W
Uap 35 g/menit
Semburan uap 110 g
Semburan uap terus-menerus hingga 35 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efisien.
Semburan uap 110 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.
Penghargaan
5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
chua87
19/05/2014
Singapore
easy to use iron!
good, sturdy iron for all your basic ironing needs.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC2960/02 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC2960/02 Steam iron
rach79
25/08/2013
Australia
Good performance all round!
Fast heating time and lots of steam....no drips or splutters.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk PowerLife GC2960/22 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk PowerLife GC2960/22 Steam iron