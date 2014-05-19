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  • Main in-use photograph Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron

Dihentikan

Setrika uap

GC2960/02

5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

1 award

Terus gunakan, setiap hari

Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, output uap tinggi yang konstan, dan Calc buster pill, setrika uap praktis dari Philips ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!

Lihat semua manfaat

Setrika dengan tapak setrika SteamGlide

Terus gunakan, setiap hari

  • 2200 W

  • Uap 35 g/menit

  • Semburan uap 110 g

2200 Watt memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan

2200 Watt memungkinkan semburan uap tinggi secara konstan

Semburan uap terus-menerus hingga 35 g/mnt

Semburan uap terus-menerus hingga 35 g/mnt

Semburan uap terus-menerus hingga 35 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efisien.

Semburan uap 110 g untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah

Semburan uap 110 g untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah

Semburan uap 110 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

19/05/2014

Singapore

Singapore

easy to use iron!

good, sturdy iron for all your basic ironing needs.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC2960/02 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC2960/02 Steam iron

25/08/2013

Australia

Australia

Good performance all round!

Fast heating time and lots of steam....no drips or splutters.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk PowerLife GC2960/22 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk PowerLife GC2960/22 Steam iron

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