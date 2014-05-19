2 year warranty
Dihentikan
Terus gunakan, setiap hari
Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, hasil uap tinggi yang konstan, dan pil peluruh kerak, setrika praktis ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!
Uap 40 g/menit;semburan uap 130g
Tapak setrika SteamGlide
Pengaman mati otomatis + Anti-kerak
2.400 Watt
2.400 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.
Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.
Semburan uap dapat digunakan untuk penguapan vertikal dan menghilangkan kusut membandel.
Penghargaan
5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
chua87
19/05/2014
Singapore
easy to use iron!
good, sturdy iron for all your basic ironing needs.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC2960/02 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC2960/02 Steam iron
rach79
25/08/2013
Australia
Good performance all round!
Fast heating time and lots of steam....no drips or splutters.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk PowerLife GC2960/22 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk PowerLife GC2960/22 Steam iron