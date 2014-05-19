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  • Alternative Product Photograph Philips Steam iron
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  • Product in Use Photo Philips Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam iron

Dihentikan

PowerLifeSetrika uap

GC2960/50

5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

1 award

Terus gunakan, setiap hari

Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, hasil uap tinggi yang konstan, dan pil peluruh kerak, setrika praktis ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!

Lihat semua manfaat

Dengan tapak setrika SteamGlide

Terus gunakan, setiap hari

  • Uap 40 g/menit;semburan uap 130g

  • Tapak setrika SteamGlide

  • Pengaman mati otomatis + Anti-kerak

  • 2.400 Watt

2.400 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus

2.400 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus

2.400 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.

Keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

Keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.

Semburan uap 130 g untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah

Semburan uap 130 g untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah

Semburan uap dapat digunakan untuk penguapan vertikal dan menghilangkan kusut membandel.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

19/05/2014

Singapore

Singapore

easy to use iron!

good, sturdy iron for all your basic ironing needs.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC2960/02 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC2960/02 Steam iron

25/08/2013

Australia

Australia

Good performance all round!

Fast heating time and lots of steam....no drips or splutters.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk PowerLife GC2960/22 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk PowerLife GC2960/22 Steam iron

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