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PowerLife Setrika uap
Dihentikan
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GC2960/59
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Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, hasil uap tinggi yang konstan, dan pil peluruh kerak, setrika praktis ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!
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Apa jenis air yang dapat saya gunakan untuk Setrika Uap atau Steamer Philips saya?
Bagaimana cara membersihkan kerak pada Setrika Uap Philips saya?
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