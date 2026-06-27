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PowerLife Setrika uap

Dihentikan

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PowerLifeSetrika uap

GC2960/59

PowerLife Setrika uap

Dihentikan

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Manual &amp; Dokumentasi

Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, hasil uap tinggi yang konstan, dan pil peluruh kerak, setrika praktis ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!

  • PDF berkas
  • 27 June 2026

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