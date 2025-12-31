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2 year warranty
Menyetrika
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Setrika uap
GC3135/02
1 award
Semburan uap tinggi yang terus-menerus membantu menghilangkan kusut dengan mudah.
Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.
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