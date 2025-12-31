2 year warranty
Dihentikan
GC3240/02
Hasil memuaskan, kerja ringan
EasyCare - Memudahkan Anda selalu tampil terbaik!
Dengan lubang masukan air ekstra besar, menambahkan air pada setrika Anda dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Hanya butuh waktu beberapa detik, dan tidak ada lagi risiko air tumpah di mana-mana!
Dengan kabel ekstra panjang 3 m EasyCare, Anda mudah menjangkau ujung papan setrika - bahkan lebih jauh lagi!
Indikator ekstra jernih pada setrika Philips Anda, membuat level air terlihat sangat jelas, sehingga Anda selalu mengetahui apakah Anda memiliki air yang cukup.
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