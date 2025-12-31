ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Hasil memuaskan, kerja ringan

Dihentikan

Setrika uap

GC3240/02

1 award

Hasil memuaskan, kerja ringan

EasyCare - Memudahkan Anda selalu tampil terbaik!

Lihat semua manfaat

3x lebih mudah

Hasil memuaskan, kerja ringan

Lubang masukan air ekstra besar untuk pengisian cepat dan mudah

Lubang masukan air ekstra besar untuk pengisian cepat dan mudah

Dengan lubang masukan air ekstra besar, menambahkan air pada setrika Anda dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Hanya butuh waktu beberapa detik, dan tidak ada lagi risiko air tumpah di mana-mana!

Kabel ekstra panjang untuk jangkauan maksimum

Kabel ekstra panjang untuk jangkauan maksimum

Dengan kabel ekstra panjang 3 m EasyCare, Anda mudah menjangkau ujung papan setrika - bahkan lebih jauh lagi!

Indikator ekstra jernih sehingga tingkat air terlihat sangat jelas

Indikator ekstra jernih sehingga tingkat air terlihat sangat jelas

Indikator ekstra jernih pada setrika Philips Anda, membuat level air terlihat sangat jelas, sehingga Anda selalu mengetahui apakah Anda memiliki air yang cukup.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Penghargaan

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ulasan

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.