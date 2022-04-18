2 year warranty
Dihentikan
Kabel 3 m
Ujung beruap yang unik dari setrika Philips ini menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus yang panjang untuk mencapai bagian terkecil dan tersulit sehingga hasil menyetrika menjadi lebih baik.
Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.
Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.
4.0
dari 5
4
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
RMSHH
18/04/2022
Australia
Superb
Iron is now 17 Years old and has not skipped a beat...
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron
Donny
27/07/2015
Australia
This product gets the job done!
It has lots of water space, and has a stem blast button. Easy to use, and very quick to do the job!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron
Lin_HonWoo
03/08/2011
Singapore
Cool product. 2 years already, still good and running
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron