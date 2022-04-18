ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Hasil memuaskan, kerja ringan
  • Hasil memuaskan, kerja ringan

Dihentikan

3300 seriesSetrika uap

GC3360

4
| (4) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Hasil memuaskan, kerja ringan
Setrika uap Philips ini menawarkan Anda tidak hanya kenyamanan ekstra berkat saluran masukan air yang besar, kabel ekstra panjang, dan indikator level air; tapak setrika SteamGlide juga membuat menyetrika lebih mudah dan mulus!
Lihat semua manfaat

3x lebih mudah

Hasil memuaskan, kerja ringan

  • Kabel 3 m

Ujung beruap memungkinkan menguapkan di area yang sulit dijangkau

Ujung beruap memungkinkan menguapkan di area yang sulit dijangkau

Ujung beruap yang unik dari setrika Philips ini menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus yang panjang untuk mencapai bagian terkecil dan tersulit sehingga hasil menyetrika menjadi lebih baik.

Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.

Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.0

dari 5

4

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
1

18/04/2022

Australia

Australia

Superb

Iron is now 17 Years old and has not skipped a beat...

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron

27/07/2015

Australia

Australia

This product gets the job done!

It has lots of water space, and has a stem blast button. Easy to use, and very quick to do the job!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron

03/08/2011

Singapore

Singapore

Cool product. 2 years already, still good and running

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 3300 series GC3360 Steam iron

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.