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  • Selalu panas setiap hari
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Dihentikan

3300 seriesSetrika uap

GC3388

1 award

Selalu panas setiap hari
Setrika uap Philips ini memberikan kenyamanan ekstra berkat saluran masukan airnya yang besar, kabel ekstra panjang, dan indikator level air; desainnya yang bergaya juga memberi Anda sebuah produk unik yang menyenangkan dan mudah digunakan!
Lihat semua manfaat

Sedikit tenaga, hasil maksimal, 3x lebih mudah

Selalu panas setiap hari

  • Kabel 3 m

Lubang masukan air ekstra besar untuk pengisian cepat dan mudah

Lubang masukan air ekstra besar untuk pengisian cepat dan mudah

Dengan lubang masukan air ekstra besar, menambahkan air pada setrika Anda dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Hanya butuh waktu beberapa detik, dan tidak ada lagi risiko air tumpah di mana-mana!

Kabel ekstra panjang untuk jangkauan maksimum

Kabel ekstra panjang untuk jangkauan maksimum

Dengan kabel ekstra panjang 3 m EasyCare, Anda mudah menjangkau ujung papan setrika - bahkan lebih jauh lagi!

Indikator ekstra jernih sehingga tingkat air terlihat sangat jelas

Indikator ekstra jernih sehingga tingkat air terlihat sangat jelas

Indikator ekstra jernih pada setrika Philips Anda, membuat level air terlihat sangat jelas, sehingga Anda selalu mengetahui apakah Anda memiliki air yang cukup.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

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