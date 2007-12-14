GC4238/02
Performa cepat dan istimewa
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.
Semburan uap agar mudah menghilangkan kusut parah.
Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.
Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.
Setrika Philips ini mendukung penggunaan vertikal untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung.
Pegangan lembut pada setrika Philips membuat tangan terasa nyaman saat menyetrika bahkan untuk waktu yang lama.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Mudah digunakan
Licin
Proses menyetrika yang mudah
Menghilangkan kusut
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.