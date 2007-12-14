Cari istilah

ID
EN
  • Performa cepat dan istimewa Performa cepat dan istimewa Performa cepat dan istimewa

    Setrika uap

    GC4238/02

    Performa cepat dan istimewa

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Setrika uap

    Produk serupa

    See all Setrika Uap

    Performa cepat dan istimewa

    Dengan tapak setrika Careeza

    Semburan uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

    Semburan uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

    Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.

    Semburan uap agar mudah menghilangkan kusut parah

    Semburan uap agar mudah menghilangkan kusut parah

    Semburan uap agar mudah menghilangkan kusut parah.

    Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

    Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

    Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.

    Penggunaan vertikal untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung

    Penggunaan vertikal untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung

    Setrika Philips ini mendukung penggunaan vertikal untuk menghilangkan kusut pada kain yang digantung.

    Pegangan yang lembut sehingga nyaman untuk menyetrika dalam waktu lama.

    Pegangan lembut pada setrika Philips membuat tangan terasa nyaman saat menyetrika bahkan untuk waktu yang lama.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      2.400
      Frekuensi
      50-60
      Tegangan
      220 - 240

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      1,47
      Dimensi produk
      285 x 120 x 145

    • Mudah digunakan

      Cepat dipanaskan
      Y

    • Licin

      Tapak setrika
      Tapak setrika Careeza

    • Proses menyetrika yang mudah

      Panjang kabel
      2,4  m
      Kenyamanan tambahan
      • Kabel bisa diputar 360 derajat
      • Pegangan lembut
      Manajemen anti-kerak
      Sistem Active Calc Ganda
      Tidak bocor
      Sistem penghenti tetesan
      Bisa diisi air keran
      Y
      Kapasitas tangki air
      350  ml

    • Menghilangkan kusut

      Penggunaan Vertikal
      Ya
      Uap konstan
      Hingga 40 gr/menit
      Semprotan
      Ya
      Semburan Uap
      Hingga 95 gr/menit

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Penghargaan

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.