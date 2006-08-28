GC4310
Daya dengan presisi
Setrika uap dengan ujung uap khusus agar uap dapat menjangkau setiap bagian. Semburan uap terus-menerus yang sangat tinggi (40 g), semburan uap terkonsentrasi yang sangat kuat (100 g), dan lubang uap yang lebih panjang.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.
Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.
Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air ekstra besar 350 ml sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian sekaligus.
Dengan kabel ekstra panjang 3 m pada setrika Philips, Anda akan mudah menjangkau ujung papan setrika - bahkan lebih jauh lagi!
Ujung beruap yang unik menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus untuk mencapai bagian terkecil dan tersulit agar diperoleh hasil penyetrikaan yang terbaik.
Sistem Anti-Calc otomatis.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Mudah digunakan
Licin
Penyetrikaan yang nyaman
Menghilangkan kusut
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.