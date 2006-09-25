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  • Daya dengan presisi Daya dengan presisi Daya dengan presisi

    Setrika uap

    GC4325/02

    Daya dengan presisi

    Setrika uap memiliki steam tip khusus sehingga uap dapat menjangkau setiap bagian. Semburan uap terus-menerus (40 g), semburan konsentrat uap yang sangat kuat (100 g), lubang uap yang lebih panjang, dan fitur keamanan khusus.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Setrika uap

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    Daya dengan presisi

    Steam tip menjangkau semua bagian baju

    Semburan uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

    Semburan uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

    Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.

    Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

    Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

    Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem penghenti tetesan menjaga baju Anda tanpa noda sewaktu menyetrika

    Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.

    Pelindung kain halus untuk menyetrika kain halus dengan uap

    Pelindung kain halus untuk menyetrika kain halus dengan uap

    Dengan Pelindung Kain Halus, Anda dapat menyetrika pakaian yang halus pada suhu rendah dengan uap maksimum tanpa menimbulkan bercak yang mengkilap.

    Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air 350ml ekstra besar

    Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air 350ml ekstra besar

    Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air ekstra besar 350 ml sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian sekaligus.

    Kabel 3 m ekstra panjang untuk jangkauan maksimal

    Kabel 3 m ekstra panjang untuk jangkauan maksimal

    Dengan kabel setrika Philips 3 m ekstra panjang, Anda dapat dengan mudah menjangkau ujung papan setrika bahkan lebih jauh lagi!

    Jangkau bagian tersulit dengan steam tip

    Steam tip yang unik menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus untuk menjangkau bagian tersempit dan tersulit agar diperoleh hasil penyetrikaan terbaik.

    Sistem Anti-Calc otomatis

    Sistem Anti-Calc otomatis.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      2.400
      Frekuensi
      50-60
      Tegangan
      220 - 240

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      1,55
      Dimensi produk
      303 x 120 x 152

    • Mudah digunakan

      Cepat dipanaskan
      Y

    • Licin

      Tapak setrika
      Tapak setrika Careeza

    • Proses menyetrika yang mudah

      Panjang kabel
      3  m
      Kenyamanan tambahan
      Kabel bisa diputar 360 derajat
      Manajemen anti-kerak
      Sistem Active Calc Ganda
      Tidak bocor
      Sistem penghenti tetesan
      Aman digunakan
      • Pengaman pemutus arus listrik otomatis apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi
      • Melebihi standar tes jatuh internasional
      Bisa diisi air keran
      Y
      Kapasitas tangki air
      350  ml

    • Menghilangkan kusut

      Penggunaan Vertikal
      Ya
      Uap konstan
      Hingga 40 gr/menit
      Semprotan
      Ya
      Mencapai bagian yang sulit
      Steam tip
      Semburan Uap
      Hingga 100 gr/menit

    Badge-D2C

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