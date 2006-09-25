GC4325/02
Daya dengan presisi
Setrika uap memiliki steam tip khusus sehingga uap dapat menjangkau setiap bagian. Semburan uap terus-menerus (40 g), semburan konsentrat uap yang sangat kuat (100 g), lubang uap yang lebih panjang, dan fitur keamanan khusus.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.
Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.
Sistem Penghenti Tetesan pada setrika uap Philips memungkinkan Anda menyetrika kain halus pada suhu rendah tanpa harus mengkhawatirkan noda dari tetesan air.
Dengan Pelindung Kain Halus, Anda dapat menyetrika pakaian yang halus pada suhu rendah dengan uap maksimum tanpa menimbulkan bercak yang mengkilap.
Lebih jarang mengisi ulang dengan tangki air ekstra besar 350 ml sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian sekaligus.
Dengan kabel setrika Philips 3 m ekstra panjang, Anda dapat dengan mudah menjangkau ujung papan setrika bahkan lebih jauh lagi!
Steam tip yang unik menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus untuk menjangkau bagian tersempit dan tersulit agar diperoleh hasil penyetrikaan terbaik.
Sistem Anti-Calc otomatis.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Mudah digunakan
Licin
Proses menyetrika yang mudah
Menghilangkan kusut
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