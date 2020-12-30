GC4625/02
Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen
Menyetrika jadi lancar dan ringan dengantapak setrika SteamGlide ini. Semburan uapnya yang kuat dan kemudahan menggelincir membuatnya sebagai kombinasi ideal untuk menghilangkan kusut dan mendapatkan hasil yang hebat!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.
Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.
Dengan Pelindung Kain Halus, Anda dapat menyetrika pakaian yang halus pada suhu rendah dengan uap maksimum tanpa menimbulkan bercak yang mengkilap.
Ujung beruap yang unik dari setrika Philips ini menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus yang panjang untuk mencapai bagian terkecil dan tersulit sehingga hasil menyetrika menjadi lebih baik.
Dengan kabel setrika Philips 3 m ekstra panjang, Anda dapat dengan mudah menjangkau ujung papan setrika bahkan lebih jauh lagi!
Semburan uap dapat digunakan untuk penguapan vertikal dan menghilangkan kusut membandel.
Pegangan lembut pada setrika Philips membuat tangan terasa nyaman saat menyetrika bahkan untuk waktu yang lama.
Spesifikasi teknis
Mudah digunakan
Licin
Proses menyetrika yang mudah
Menghilangkan kusut
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