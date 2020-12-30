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  • Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen

    Azur Setrika uap

    GC4625/02

    Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen

    Menyetrika jadi lancar dan ringan dengantapak setrika SteamGlide ini. Semburan uapnya yang kuat dan kemudahan menggelincir membuatnya sebagai kombinasi ideal untuk menghilangkan kusut dan mendapatkan hasil yang hebat!

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    Azur Setrika uap

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    Menghilangkan kusut dengan mudah dari katun dan linen

    Penyetrikaan yang andal dengan tapak SteamGlide

    • Textile protector
    Semburan uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

    Semburan uap terus-menerus hingga 40 g/mnt

    Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.

    Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

    Pemutus arus listrik apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi

    Pemutusan arus listrik secara otomatis mematikan setrika apabila tidak ada yang mengawasi atau alat terjungkir.

    Pelindung kain halus untuk menyetrika kain halus dengan uap

    Pelindung kain halus untuk menyetrika kain halus dengan uap

    Dengan Pelindung Kain Halus, Anda dapat menyetrika pakaian yang halus pada suhu rendah dengan uap maksimum tanpa menimbulkan bercak yang mengkilap.

    Ujung beruap memungkinkan menguapkan di area yang sulit dijangkau

    Ujung beruap memungkinkan menguapkan di area yang sulit dijangkau

    Ujung beruap yang unik dari setrika Philips ini menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus yang panjang untuk mencapai bagian terkecil dan tersulit sehingga hasil menyetrika menjadi lebih baik.

    Kabel 3 m ekstra panjang untuk jangkauan maksimal

    Kabel 3 m ekstra panjang untuk jangkauan maksimal

    Dengan kabel setrika Philips 3 m ekstra panjang, Anda dapat dengan mudah menjangkau ujung papan setrika bahkan lebih jauh lagi!

    Keluaran uap terus-menerus hingga 160 g

    Keluaran uap terus-menerus hingga 160 g

    Semburan uap dapat digunakan untuk penguapan vertikal dan menghilangkan kusut membandel.

    Pegangan yang lembut sehingga nyaman untuk menyetrika dalam waktu lama.

    Pegangan lembut pada setrika Philips membuat tangan terasa nyaman saat menyetrika bahkan untuk waktu yang lama.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Daya
      2.400
      Frekuensi
      50-60
      Tegangan
      220 - 240

    • Mudah digunakan

      Kontrol
      • Lampu suhu siap
      • Pengaturan uap yang bervariasi
      Cepat dipanaskan
      Y

    • Licin

      Tapak setrika
      Tapak setrika SteamGlide

    • Proses menyetrika yang mudah

      Panjang kabel
      3  m
      Kenyamanan tambahan
      • Kabel bisa diputar 360 derajat
      • Pegangan lembut
      Manajemen anti-kerak
      Sistem Active Calc Ganda
      Tidak bocor
      Sistem penghenti tetesan
      Aman digunakan
      • Pengaman pemutus arus listrik otomatis apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi
      • Melebihi standar tes jatuh internasional
      Bisa diisi air keran
      Y
      Kapasitas tangki air
      350  ml

    • Menghilangkan kusut

      Penggunaan Vertikal
      Ya
      Uap konstan
      Hingga 40 gr/menit
      Semprotan
      Ya
      Mencapai bagian yang sulit
      Steam tip
      Semburan Uap
      Hingga 160 gr/menit

    Badge-D2C

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