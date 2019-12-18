2 year warranty
Dihentikan
900 W
Tiang dapat disesuaikan
2 setelan uap
Uap terus-menerus ditiupkan dari corong, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.
Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra.
Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.
Penghargaan
4.9
dari 5
18
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Ulul
18/12/2019
Indonesia
Ringan dan mudah buat sehari hari
Produknya simple bongkar pasangbsaat mau dipakai dan tidak terlalu besar sizenya
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian
KikiKM17
18/12/2019
Indonesia
Setrika baju jadi gampang dan cepat
Saya sangat terbantu dengan adanya steam iron ini, baju-baju yang sulit licin dengan setrika biasa, bisa distrika dengan mudah dengan steam iron ini, menghemat waktu dan tenaga, very recommended.
Keunggulan
Mudah dipakai, setrika baju jadi cepat dan mudah
Kekurangan
Tidak bisa dibawa traveling
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian
Safira
18/12/2019
Indonesia
Menyetrika jadi lebih praktis dan mudah!
Suka banget sama produknya karena membantu saya untuk menyetrika baju2 spesial seperti baju pesta, kebaya, dress, kain/songket. Jadi biarpun harus buru2 nyetrika sebelum berangkat, ga pake ribet dan nyetrika pun jadi lebih cepet.
Keunggulan
Bikin nyetrika jadi lebih cepat dan praktis
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian