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  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari

Dihentikan

Easy TouchAlat Uap Pakaian

GC505/70

4.9
| (18) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

1 award

Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
Steamer pakaian EasyTouch dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Kusut hilang dengan mudah berkat uap yang konsisten, tiang yang dapat disesuaikan, pilihan tingkat uap, dan gantungan pakaian.
Lihat semua manfaat

Dengan uap tanpa henti dan pengaturan uap

Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari

  • 900 W

  • Tiang dapat disesuaikan

  • 2 setelan uap

Uap terus-menerus

Uap terus-menerus ditiupkan dari corong, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.

Aman digunakan pada kain halus, seperti sutera

Aman digunakan pada kain halus, seperti sutera

Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra.

Fungsi pembersihan kerak Easy Rinse

Fungsi pembersihan kerak Easy Rinse

Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.9

dari 5

18

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

18/12/2019

Indonesia

Indonesia

Ringan dan mudah buat sehari hari

Produknya simple bongkar pasangbsaat mau dipakai dan tidak terlalu besar sizenya

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian

18/12/2019

Indonesia

Indonesia

Setrika baju jadi gampang dan cepat

Saya sangat terbantu dengan adanya steam iron ini, baju-baju yang sulit licin dengan setrika biasa, bisa distrika dengan mudah dengan steam iron ini, menghemat waktu dan tenaga, very recommended.

Keunggulan

Mudah dipakai, setrika baju jadi cepat dan mudah

Kekurangan

Tidak bisa dibawa traveling

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian

18/12/2019

Indonesia

Indonesia

Menyetrika jadi lebih praktis dan mudah!

Suka banget sama produknya karena membantu saya untuk menyetrika baju2 spesial seperti baju pesta, kebaya, dress, kain/songket. Jadi biarpun harus buru2 nyetrika sebelum berangkat, ga pake ribet dan nyetrika pun jadi lebih cepet.

Keunggulan

Bikin nyetrika jadi lebih cepat dan praktis

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC505/70 Alat Uap Pakaian

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