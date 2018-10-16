2 year warranty
Dihentikan
GC507/60
Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
Steamer pakaian EasyTouch dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Kusut hilang dengan mudah berkat uap yang kuat, tiang yang dapat disesuaikan, pilihan tingkat uap, dan gantungan pakaian yang berguna.
1500 W
Tiang dapat disesuaikan
3 setelan uap
Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.
Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra.
Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.
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Penghargaan
4.2
dari 5
28
Ulasan
Alcallysta
16/10/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Singkat waktu setrika
Menyeterika jadi lebih asyik menyenangkan dan menghemat waktu. Kusut minggat dengan sekali sentuhan
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian
DWIETY
09/10/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
STEAM IRON MERAPIKAN PAKAIAN DENGAN WATT TINGGI
awal menerima paket dari the insiders, saya kaget yang saya dapatkan steamer ini.. senang bercampur bingung,, ini setrikaan kekinian yang paling canggih menurut saya tapi saat baca daya yang dipergunakan 1500 watt.. wow.. berpikir dan berpikir... apakah kuat tarikan listrik di rumah kami yang hanya 900 watt... Dengan niat mencoba produk dibawa lah setrikaan ini ke kantor yang notabene daya nya lebih gede dan bisa mumpuni untuk tarikan listriknya.. amazing.. canggih banget dah nih setrikaan.. gak perlu pake dilipat lagi, cukup digantung saja.. pakaian mulus tak berbekas
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian
Shofiesega
09/10/2018
Indonesia
Bagian dari promosi
Menyetrika lebih mudah
Produk ini benar-benar mempercepat kegiatan saya dalam menyetrika. Dulu saya berpikir bahwa setrika uap mungkin susah dan lama. Tapi ternyata produk ini sangat membantu saya yang memang banyak kesibukan. Dengan fitur 3 tingkat kekuatan uap saya mampu menyelesaikan setrikaan saya yang banyak tanpa harus keringetan lagi. Produk ini juga menyediakan tiang & gantungan yang memudahkan saya dalam menyetrika. Kabel uap nya pun aman gak takut nyetrum. Terdapat pula tangki air yang mudah diisi tanpa kuatir tumpah. Produk ini sangat membuat saya yakin bahwa ini memudahkan pekerjaan rumah saya.
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian
Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian