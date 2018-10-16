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  • Standard Product Photo Philips Easy Touch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Alternative Product Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Alternative Product Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Standard Product Photo Philips Easy Touch Garment Steamer
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product Detail Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Alternative Product Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Alternative Product Photograph Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60
  • Product in Use Photo Philips Easy Touch Garment Steamer GC507/60

Dihentikan

Easy TouchAlat Uap Pakaian

GC507/60

4.2

| (28) Ulasan

1 award

Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari

Steamer pakaian EasyTouch dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Kusut hilang dengan mudah berkat uap yang kuat, tiang yang dapat disesuaikan, pilihan tingkat uap, dan gantungan pakaian yang berguna.

Lihat semua manfaat

Dengan uap kuat tanpa henti dan pengaturan uap

Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari

  • 1500 W

  • Tiang dapat disesuaikan

  • 3 setelan uap

Uap terus menerus yang kuat

Uap terus menerus yang kuat

Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.

Aman digunakan pada kain halus, seperti sutera

Aman digunakan pada kain halus, seperti sutera

Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra.

Fungsi pembersihan kerak Easy Rinse

Fungsi pembersihan kerak Easy Rinse

Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.2

dari 5

28

Ulasan

16/10/2018

Indonesia

Indonesia

Singkat waktu setrika

Menyeterika jadi lebih asyik menyenangkan dan menghemat waktu. Kusut minggat dengan sekali sentuhan

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

09/10/2018

Indonesia

Indonesia

STEAM IRON MERAPIKAN PAKAIAN DENGAN WATT TINGGI

awal menerima paket dari the insiders, saya kaget yang saya dapatkan steamer ini.. senang bercampur bingung,, ini setrikaan kekinian yang paling canggih menurut saya tapi saat baca daya yang dipergunakan 1500 watt.. wow.. berpikir dan berpikir... apakah kuat tarikan listrik di rumah kami yang hanya 900 watt... Dengan niat mencoba produk dibawa lah setrikaan ini ke kantor yang notabene daya nya lebih gede dan bisa mumpuni untuk tarikan listriknya.. amazing.. canggih banget dah nih setrikaan.. gak perlu pake dilipat lagi, cukup digantung saja.. pakaian mulus tak berbekas

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

09/10/2018

Indonesia

Indonesia

Menyetrika lebih mudah

Produk ini benar-benar mempercepat kegiatan saya dalam menyetrika. Dulu saya berpikir bahwa setrika uap mungkin susah dan lama. Tapi ternyata produk ini sangat membantu saya yang memang banyak kesibukan. Dengan fitur 3 tingkat kekuatan uap saya mampu menyelesaikan setrikaan saya yang banyak tanpa harus keringetan lagi. Produk ini juga menyediakan tiang &amp; gantungan yang memudahkan saya dalam menyetrika. Kabel uap nya pun aman gak takut nyetrum. Terdapat pula tangki air yang mudah diisi tanpa kuatir tumpah. Produk ini sangat membuat saya yakin bahwa ini memudahkan pekerjaan rumah saya.

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

Ulasan ini dibuat untuk Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian

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