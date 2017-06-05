GC518/20
Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari
Steamer pakaian Philips EasyTouch Plus dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Dengan berbagai solusi penguapan esensial, alat ini sempurna untuk merapikan cepat, pakaian lembut, dan pakaian yang sulit disetrika.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Steamer EasyTouch Plus ini dilengkapi dengan pelat uap yang 25% lebih lebar* dibandingkan dengan model sebelumnya. Ini memungkinkan Anda untuk mencakup lebih banyak area kain dalam sekali sapuan sehingga Anda dapat menguapi pakaian dengan lebih efisien.
Atur tingkat uap pilihan Anda untuk hasil optimal pada beragam jenis kain.
Tiang terpadu yang bisa disesuaikan untuk menggantung pakaian saat sedang menggunakan steamer. Tiang ini bisa dilipat agar mudah disimpan.
Gantungan pakaian khusus memudahkan Anda menggantung pakaian seperti kemeja, gaun, dan celana saat sedang menggunakan steamer.
Dilengkapi sarung tangan untuk melindungi tangan selama penguapan.
Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy de-calc secara teratur.
Gunakan aksesori sikat pada pakaian yang lebih tebal, seperti mantel, agar uap tembus dengan lebih baik dan hasil lebih licin.
Tangki air lepas-pasang berukuran besar dan transparan cocok untuk sesi penguapan yang lama. Mudah diisi ulang dengan lubang pengisian besar.
Membuat lipatan jadi mudah dengan aksesori pembuat lipatan.
Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.
Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra dan kasmir.
Mudah digunakan
Aksesori yang disertakan
Jaminan
Menghilangkan kusut dengan cepat
Efisiensi lingkungan
Manajemen kerak
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