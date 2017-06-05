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  • Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari

    EasyTouch Plus Alat Uap Pakaian

    GC518/20

    Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari

    Steamer pakaian Philips EasyTouch Plus dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Dengan berbagai solusi penguapan esensial, alat ini sempurna untuk merapikan cepat, pakaian lembut, dan pakaian yang sulit disetrika.

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    EasyTouch Plus Alat Uap Pakaian

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    Menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari

    Berkat solusi penguapan esensial

    • 1600W, 32g/menit
    • 5 setelan uap
    • Tangki 1,6L yang bisa dilepas
    Mencakup lebih banyak dalam sekali sapuan berkat pelat uap yang 25% lebih lebar*

    Mencakup lebih banyak dalam sekali sapuan berkat pelat uap yang 25% lebih lebar*

    Steamer EasyTouch Plus ini dilengkapi dengan pelat uap yang 25% lebih lebar* dibandingkan dengan model sebelumnya. Ini memungkinkan Anda untuk mencakup lebih banyak area kain dalam sekali sapuan sehingga Anda dapat menguapi pakaian dengan lebih efisien.

    5 tingkat uap untuk berbagai jenis kain

    5 tingkat uap untuk berbagai jenis kain

    Atur tingkat uap pilihan Anda untuk hasil optimal pada beragam jenis kain.

    Tiang yang dapat disesuaikan untuk berbagai setelan tinggi

    Tiang yang dapat disesuaikan untuk berbagai setelan tinggi

    Tiang terpadu yang bisa disesuaikan untuk menggantung pakaian saat sedang menggunakan steamer. Tiang ini bisa dilipat agar mudah disimpan.

    Gantungan pakaian khusus

    Gantungan pakaian khusus

    Gantungan pakaian khusus memudahkan Anda menggantung pakaian seperti kemeja, gaun, dan celana saat sedang menggunakan steamer.

    Sarung tangan untuk perlindungan ekstra selama penguapan

    Sarung tangan untuk perlindungan ekstra selama penguapan

    Dilengkapi sarung tangan untuk melindungi tangan selama penguapan.

    Fungsi Easy de-calc untuk masa pakai produk yang lebih lama

    Fungsi Easy de-calc untuk masa pakai produk yang lebih lama

    Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy de-calc secara teratur.

    Sikat kain agar uap tembus dengan lebih baik pada kain yang tebal

    Sikat kain agar uap tembus dengan lebih baik pada kain yang tebal

    Gunakan aksesori sikat pada pakaian yang lebih tebal, seperti mantel, agar uap tembus dengan lebih baik dan hasil lebih licin.

    Tangki air besar lepas-pasang mudah diisi ulang kapan saja

    Tangki air besar lepas-pasang mudah diisi ulang kapan saja

    Tangki air lepas-pasang berukuran besar dan transparan cocok untuk sesi penguapan yang lama. Mudah diisi ulang dengan lubang pengisian besar.

    Membuat lipatan jadi mudah dengan aksesori pembuat lipatan

    Membuat lipatan jadi mudah dengan aksesori pembuat lipatan

    Membuat lipatan jadi mudah dengan aksesori pembuat lipatan.

    Semburan uap terus menerus yang kuat untuk menghilangkan kerutan dengan efisien

    Semburan uap terus menerus yang kuat untuk menghilangkan kerutan dengan efisien

    Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.

    Aman digunakan pada semua pakaian

    Aman digunakan pada semua pakaian

    Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra dan kasmir.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah digunakan

      Aman untuk pakaian yang bisa disetrika
      Bahkan untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti sutra
      Kapasitas tangki air
      1600  ml
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Dapat digunakan dengan air keran bersih
      Ya
      Steker listrik terintegrasi
      Ya
      Selang uap silikon
      Ya

    • Aksesori yang disertakan

      Sikat
      Ya
      Sarung tangan untuk perlindungan ekstra
      Ya
      Pembuat lipatan
      Ya
      Tiang ganda yang dapat disesuaikan
      Ya
      Gantungan pakaian dengan jepitan celana panjang
      Ya

    • Jaminan

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Menghilangkan kusut dengan cepat

      Daya
      1600  W
      Uap konstan
      32  g/min
      Uap vertikal
      Ya
      Tegangan
      220-240  V
      Tingkat uap dapat diubah
      Y
      Siap digunakan
      <1  minute(s)
      Uap variabel
      5  levels

    • Efisiensi lingkungan

      Kemasan produk
      100% dapat didaur ulang
      Panduan pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Manajemen kerak

      Membersihkan dan membuang kerak
      Easy De-calc

    Badge-D2C

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