2 year warranty
Dihentikan
GC6430/02
Pengunci saat membawa
Gandakan kecepatan menyetrika Anda dengan uap bertekanan. Uap bertekanan menembus ke dalam kain, mempercepat dan memudahkan proses menyetrika, bahkan pada kain yang sulit.
Desain setrika yang ergonomis membuat proses menyetrika jadi nyaman dengan menghilangkan ketegangan pada pergelangan tangan. Pegangan yang miring ke atas menjaga posisi alami sehingga mengurangi ketegangan selama menyetrika. Desain setrika juga mencegah gerakan berulang yang timbul saat meletakkan setrika pada tumitnya. Setrika ini ringan (1,2 kg) sehingga memberikan pengalaman mudah & nyaman saat menyetrika.
Semakin banyak uap, semakin cepat menyetrika. Teknologi unik dalam setrika penghasil uap Philips menghasilkan uap kuat sehingga menyetrika jadi lebih mudah, lebih baik, dan lebih cepat.
Penghargaan
Ulasan