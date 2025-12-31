Setrika 1,2 kg ergonomis dan ringan

Desain setrika yang ergonomis membuat proses menyetrika jadi nyaman dengan menghilangkan ketegangan pada pergelangan tangan. Pegangan yang miring ke atas menjaga posisi alami sehingga mengurangi ketegangan selama menyetrika. Desain setrika juga mencegah gerakan berulang yang timbul saat meletakkan setrika pada tumitnya. Setrika ini ringan (1,2 kg) sehingga memberikan pengalaman mudah & nyaman saat menyetrika.