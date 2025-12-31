2 year warranty
Dihentikan
GC6440/02
Pengunci saat membawa
ECO
Gandakan kecepatan menyetrika Anda dengan uap bertekanan. Uap bertekanan menembus ke dalam kain, mempercepat dan memudahkan proses menyetrika, bahkan pada kain yang sulit.
Semakin banyak uap, semakin cepat menyetrika. Teknologi unik yang digunakan dalam setrika penghasil uap Philips menghasilkan uap kuat sehingga menyetrika jadi lebih mudah, lebih baik, dan lebih cepat.
Desain setrika yang ergonomis membuat proses menyetrika jadi nyaman dengan menghilangkan ketegangan pada pergelangan tangan. Pegangan yang miring ke atas menjaga posisi alami sehingga mengurangi ketegangan selama menyetrika. Desain setrika juga mencegah gerakan berulang yang timbul saat meletakkan setrika pada tumitnya. Setrika ini ringan (1,2 kg) sehingga memberikan pengalaman mudah & nyaman saat menyetrika.
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