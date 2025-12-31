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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Product Detail Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Product Detail Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02
  • Alternative Product Photograph Philips Travel iron Travel iron GC650/02

Dihentikan

Travel ironSetrika portabel

GC650/02

1 award

Daya dengan presisi

Setrika yang begitu ringkas dan didesain sempurna memberi Anda hasil yang sangat baik di mana pun Anda berada. Berkat daya uapnya yang kuat dan pegangan ergonomis yang unik, Anda dapat menghilangkan kusut seefektif dan semudah Anda menggunakan setrika biasa.

Lihat semua manfaat

Hasil profesional saat bepergian!

Daya dengan presisi

  • Uap 6g/menit;semburan uap 45g

  • Tapak setrika non-lengket

  • 800 Watt

Semburan uap membantu menghilangkan kusut membandel dengan mudah

Semburan uap membantu menghilangkan kusut membandel dengan mudah

Semburan uap membantu menghilangkan kusut yang paling membandel dengan mudah.

Kantung jinjing untuk membawa setrika saat bepergian

Kantung jinjing untuk membawa setrika saat bepergian

Kantung jinjing untuk membawa setrika ke mana pun Anda mau.

Setrika ini dapat menggunakan air keran

Setrika ini dapat menggunakan air keran

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

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