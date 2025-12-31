2 year warranty
Dihentikan
GC650/02
Daya dengan presisi
Setrika yang begitu ringkas dan didesain sempurna memberi Anda hasil yang sangat baik di mana pun Anda berada. Berkat daya uapnya yang kuat dan pegangan ergonomis yang unik, Anda dapat menghilangkan kusut seefektif dan semudah Anda menggunakan setrika biasa.
Uap 6g/menit;semburan uap 45g
Tapak setrika non-lengket
800 Watt
Semburan uap membantu menghilangkan kusut yang paling membandel dengan mudah.
Kantung jinjing untuk membawa setrika ke mana pun Anda mau.
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