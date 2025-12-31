Menyetrika lebih cepat - dari awal hingga selesai

Dirancang untuk mempercepat proses menyetrika dari awal hingga selesai, GC7230 siap digunakan dalam waktu 2 menit. Tenaga uap bertekanan mempercepat penyetrikaan dengan menembus kain lebih dalam dan corong pengisian air ekstra besar memungkinkan pengisian yang cepat & mudah kapan saja.