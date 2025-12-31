2 year warranty
Dihentikan
GC7230/02
Setelan uap yang dapat diubah memungkinkan Anda memilih kadar uap yang pas untuk setiap kain, sehingga Anda memperoleh hasil menyetrika yang profesional.
Steam tip yang unik menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus untuk menjangkau bagian tersempit dan tersulit agar diperoleh hasil penyetrikaan terbaik.
Gandakan kecepatan menyetrika Anda dengan uap bertekanan. Uap bertekanan menembus ke dalam kain, mempercepat dan memudahkan proses menyetrika, bahkan pada kain yang sulit.
Penghargaan
Ulasan