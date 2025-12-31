2 year warranty
GP560PTCX1
Basmi mikroba di udara. Hirup udara sehat
GoPure Style series 5601 menangkap partikel udara hingga sekecil 0,004um di dalam mobil Anda. Membasmi mikroba dengan sinar UVC, dengan aman menghancurkan >99,9% bakteri dan virus. Kartrid HESAMax menghilangkan bahan kimia dan bau selama 24 jam.
UVC menghancurkan virus & bakteri
Menangkap partikel halus 0,004 um
Nonstop menghilangkan gas bionik
SaniFilter Plus mampu menangkap 99% partikel sangat halus berukuran hingga 0,004 um di udara dalam mobil Anda, 40X lebih kecil dari virus Corona penyebab SARS dan 100X lebih kecil dari bakteri. Efektif menangkap mikroba dalam udara yang lewat melalui filter.
Mikroba berbahaya akan hancur saat terkena cahaya LED UVC yang intens. Dengan fokus panjang gelombang ultraviolet sebesar 270-280 nm, sinaran UVC dapat menembus dan merusak DNA dan RNA virus dan bakteri. Dari hasil pengujian di lab pihak ketiga, sinaran cahaya UVC mampu menghancurkan 99,999% virus H1N1*2
Cahaya LED UVC yang intens menghancurkan 99,9% bakteri hanya dalam 49 detik*1+2.
Ulasan
1 Tingkat pemusnahan bakteri diuji di lab pihak ketiga berdasarkan GB15981-1995
2 Diuji di lab pihak ketiga untuk H1N1 berdasarkan “Standar Teknis Disinfeksi” versi 2002 Kementerian Kesehatan Nasional.
3 Diuji di Jerman untuk mengetahui efisiensi pemusnahan partikel oleh SaniFilter Plus dalam sekali jalan; Ukuran virus Corona penyebab SARS dan bakteri tercantum dalam Laporan Penilaian Risiko Mikrobiologi 2008 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
4 Diuji di lab pihak ketiga berdasarkan standar QB/T2761-2006, bahan HESA tanpa aliran udara aktif, terhadap laju penyerapan gas selama lebih dari 24 jam. Kapasitasnya dibandingkan dengan bahan karbon aktif umum dengan bobot yang sama. Pengujian penentuan tolok ukur dilakukan di lab uji internal.