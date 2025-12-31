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GSF80X80X1
Untuk udara segar dan sehat dalam mobil
Filter pengganti untuk sistem pemurni udara mobil GoPure, teknologi penyaringan multi-fungsi Philips SelectFilter menghilangkan polutan udara dalam mobil, menjaga Anda dan keluarga tetap sehat.
Penyaringan multi-fungsi
Penyaringan partikel Philips SelectFilter yang sangat efisien menghilangkan partikel halus yang ada di dalam mobil, termasuk asap rokok, serbuk sari, debu, PM2.5, dan virus atau bakteri yang menyebar lewat udara yang lebih besar dari 0,3 mikron
Zat tambahan pilihan yang ada dalam Philips SelectFilter menetralkan dan menghilangkan bahan kimia gas beracun dari udara melalui proses adsorpsi dan oksidasi yang kuat. Termasuk di dalamnya asap knalpot mobil, polusi industri, bahan kimia yang dikeluarkan oleh bahan plastik dan pelapis yang digunakan dalam interior mobil, dan zat yang mengeluarkan bau.
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