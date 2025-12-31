ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto kemasan
  • Foto produk tunggal
  • Foto utama yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto kemasan

GoPure Select FilterFilter pengganti pemurni udara mobil

GSF80X80X1

Untuk udara segar dan sehat dalam mobil

Filter pengganti untuk sistem pemurni udara mobil GoPure, teknologi penyaringan multi-fungsi Philips SelectFilter menghilangkan polutan udara dalam mobil, menjaga Anda dan keluarga tetap sehat.

Lihat semua manfaat

Teknologi penyaringan multi-fungsi SelectFilter

Untuk udara segar dan sehat dalam mobil

  • Penyaringan multi-fungsi

Menghilangkan partikel ultra-halus yang berbahaya

Penyaringan partikel Philips SelectFilter yang sangat efisien menghilangkan partikel halus yang ada di dalam mobil, termasuk asap rokok, serbuk sari, debu, PM2.5, dan virus atau bakteri yang menyebar lewat udara yang lebih besar dari 0,3 mikron

Menetralkan dan menghilangkan bahan kimia gas beracun

Zat tambahan pilihan yang ada dalam Philips SelectFilter menetralkan dan menghilangkan bahan kimia gas beracun dari udara melalui proses adsorpsi dan oksidasi yang kuat. Termasuk di dalamnya asap knalpot mobil, polusi industri, bahan kimia yang dikeluarkan oleh bahan plastik dan pelapis yang digunakan dalam interior mobil, dan zat yang mengeluarkan bau.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.