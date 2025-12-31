Menetralkan dan menghilangkan bahan kimia gas beracun

Zat tambahan pilihan yang ada dalam Philips SelectFilter menetralkan dan menghilangkan bahan kimia gas beracun dari udara melalui proses adsorpsi dan oksidasi yang kuat. Termasuk di dalamnya asap knalpot mobil, polusi industri, bahan kimia yang dikeluarkan oleh bahan plastik dan pelapis yang digunakan dalam interior mobil, dan zat yang mengeluarkan bau.