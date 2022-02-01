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  • Memotong cepat dan rapi Memotong cepat dan rapi Memotong cepat dan rapi

    Hairclipper series 3000 Pencukur rambut

    HC3525/15

    Memotong cepat dan rapi

    Pencukur Rambut Seri 3000 dari Philips membantu Anda memotong rambut dengan cepat dan rapi. Dengan 13 pengaturan panjang, teknologi Trim-and-Flow, serta teknologi DualCut pada perangkat ini, dapatkan hasil akhir yang rapi sempurna dengan cepat.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp541.900,00

    Hairclipper series 3000 Pencukur rambut

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    See all Pemangkas rambut Seri

    Memotong cepat dan rapi

    Lebih cepat mencukur rambut tanpa tersangkut

    • Pisau baja tahan karat yang mengasah otomatis
    • 13 pengaturan panjang
    • 45 menit penggunaan tanpa kabel/8 jam pengisian daya
    Perpanjang Masa Pakai Baterai berkat Desain DuraPower yang Dioptimalkan

    Perpanjang Masa Pakai Baterai berkat Desain DuraPower yang Dioptimalkan

    Hasilkan tampilan ganteng dengan alat yang senantiasa bisa diandalkan. Teknologi DuraPower melindungi mesin dan baterai agar tidak beroperasi berlebihan. Hal ini efektif memperpanjang masa pakai pencukur rambut.

    Cukur rambut dengan mudah, dengan pilihan panjang 0,5 mm hingga 23 mm

    Cukur rambut dengan mudah, dengan pilihan panjang 0,5 mm hingga 23 mm

    Cukur rambut Anda dengan mudah sesuai panjang yang diinginkan. Tersedia 12 pengaturan, mulai dari 1 mm hingga 23 mm dengan selisih 2 mm. Untuk potongan yang lebih pendek, cukup lepaskan sisir untuk mendapatkan potongan 0,5 mm yang presisi.

    Pisau baja mengasah otomatis, tidak perlu pelumas

    Pisau baja mengasah otomatis, tidak perlu pelumas

    Tampil ganteng kini makin mudah. Pencukur rambut kami memiliki pisau yang dapat diasah otomatis sehingga membuatnya tahan lama. Dapatkan perawatan rambut yang presisi hingga lima tahun dan seterusnya.

    45 Menit Penggunaan tanpa Kabel atau Penggunaan Tanpa Jeda dengan Kabel

    45 Menit Penggunaan tanpa Kabel atau Penggunaan Tanpa Jeda dengan Kabel

    Tinggalkan pencukur rambut berkabel yang tidak praktis. Dengan pengisian daya selama 8 jam, Anda dapat mencukur rambut selama 45 menit. Terus colokkan ke stopkontak untuk pencukuran tanpa jeda.

    Desain Ergonomis dengan Genggaman yang Nyaman

    Desain Ergonomis dengan Genggaman yang Nyaman

    Pencukur rambut Philips memiliki pegangan bertekstur agar mudah digenggam sehingga Anda dapat memotong rambut dengan kontrol yang baik dan nyaman.

    Pisau yang Mudah Dilepas agar Mudah Dibersihkan

    Pisau yang Mudah Dilepas agar Mudah Dibersihkan

    Bersihkan pencukur rambut elektrik Anda dengan mudah. Cukup klik untuk membuka kepala, lepaskan, dan bersihkan pisau.

    Pisau Bebas Perawatan: Tidak Memerlukan Pelumas

    Pisau Bebas Perawatan: Tidak Memerlukan Pelumas

    Pencukur rambut yang mudah dirawat—pisau pencukur rambut Philips tidak memerlukan pelumas.

    Garansi Global 2 Tahun untuk Perlindungan Pembelian

    Garansi Global 2 Tahun untuk Perlindungan Pembelian

    Produk perawatan tubuh yang tahan lama: garansi ini menawarkan perlindungan hingga 5 tahun, termasuk garansi global standar 2 tahun, dengan tambahan 3 tahun setelah mendaftarkan produk dalam waktu 90 hari sejak pembelian.

    Sempurnakan Gaya Anda dengan Mudah: Sisir Jenggot Ekstra yang Dapat Disesuaikan

    Sempurnakan Gaya Anda dengan Mudah: Sisir Jenggot Ekstra yang Dapat Disesuaikan

    Tak hanya memotong rambut. pencukur rambut Philips dilengkapi sisir jenggot yang dapat disesuaikan dengan 12 pengaturan panjang, mulai dari 1 mm hingga 23 mm. Dapatkan panjang jenggot yang sempurna agar serasi dengan potongan rambut Anda yang baru. Pastikan Anda selalu tampil terbaik.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      Sikat pembersih
      Sisir
      • Sisir rambut yang bisa disesuaikan
      • Sisir janggut tambahan yang dapat disesuaikan

    • Daya

      Lama pemakaian
      45 menit
      Pengisian daya
      8 jam pengisian daya penuh
      Jenis baterai
      Ni-MH

    • Desain

      Gagang
      Cengkeraman & gagang ergonomis

    • Servis

      Garansi hingga 5 tahun
      Y

    • Sistem pemotongan

      Unit pemotongan
      Pisau logam yang mengasah sendiri
      Jumlah pengaturan panjang
      13
      Rentang pengaturan panjang
      Dari 0,5 hingga 23 mm
      Presisi (ukuran setiap setelan)
      Berjarak 2mm

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      • Pemotong yang dapat dilepas
      • Pisau yang bisa dicuci
      Bebas perawatan
      Tidak memerlukan pelumas
      Pengoperasian
      Penggunaan dengan kabel & nirkabel

    Badge-D2C

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