HC3525/15
Memotong cepat dan rapi
Pencukur Rambut Seri 3000 dari Philips membantu Anda memotong rambut dengan cepat dan rapi. Dengan 13 pengaturan panjang, teknologi Trim-and-Flow, serta teknologi DualCut pada perangkat ini, dapatkan hasil akhir yang rapi sempurna dengan cepat.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Hasilkan tampilan ganteng dengan alat yang senantiasa bisa diandalkan. Teknologi DuraPower melindungi mesin dan baterai agar tidak beroperasi berlebihan. Hal ini efektif memperpanjang masa pakai pencukur rambut.
Cukur rambut Anda dengan mudah sesuai panjang yang diinginkan. Tersedia 12 pengaturan, mulai dari 1 mm hingga 23 mm dengan selisih 2 mm. Untuk potongan yang lebih pendek, cukup lepaskan sisir untuk mendapatkan potongan 0,5 mm yang presisi.
Tampil ganteng kini makin mudah. Pencukur rambut kami memiliki pisau yang dapat diasah otomatis sehingga membuatnya tahan lama. Dapatkan perawatan rambut yang presisi hingga lima tahun dan seterusnya.
Tinggalkan pencukur rambut berkabel yang tidak praktis. Dengan pengisian daya selama 8 jam, Anda dapat mencukur rambut selama 45 menit. Terus colokkan ke stopkontak untuk pencukuran tanpa jeda.
Pencukur rambut Philips memiliki pegangan bertekstur agar mudah digenggam sehingga Anda dapat memotong rambut dengan kontrol yang baik dan nyaman.
Bersihkan pencukur rambut elektrik Anda dengan mudah. Cukup klik untuk membuka kepala, lepaskan, dan bersihkan pisau.
Pencukur rambut yang mudah dirawat—pisau pencukur rambut Philips tidak memerlukan pelumas.
Produk perawatan tubuh yang tahan lama: garansi ini menawarkan perlindungan hingga 5 tahun, termasuk garansi global standar 2 tahun, dengan tambahan 3 tahun setelah mendaftarkan produk dalam waktu 90 hari sejak pembelian.
Tak hanya memotong rambut. pencukur rambut Philips dilengkapi sisir jenggot yang dapat disesuaikan dengan 12 pengaturan panjang, mulai dari 1 mm hingga 23 mm. Dapatkan panjang jenggot yang sempurna agar serasi dengan potongan rambut Anda yang baru. Pastikan Anda selalu tampil terbaik.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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