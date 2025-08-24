2 year warranty
Pemangkasan serbaguna untuk keluarga
Anda atau orang-orang terkasih Anda kini bisa mendapatkan potongan rambut yang presisi dengan Philips Hair Clipper 5000. Mata pisau yang tetap tajam menghasilkan potongan yang halus dan merata, sementara performa tanpa kabel yang kuat memungkinkan Anda memotong dengan nyaman dan percaya diri.
Pisau baja tajam sendiri
10 pengaturan panjang
Sensor PowerAdapt
Trim and Flow
Dengan 10 pengaturan panjang pada interval 3 mm, Pemangkas Rambut ini memberi kontrol penuh percaya diri atas potongan rambut Anda. Sisir yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda memangkas rambut dengan panjang antara 3 mm hingga 24 mm. Jika sisirnya dilepas, Anda bisa mendapatkan hasil potongan yang rapi dengan panjang 0,5 mm. Pemangkasan rambut yang andal dan mudah.
Dapatkan potongan sempurna dengan mata pisau baja 41 mm yang dapat mengasah sendiri, dirancang agar tajamnya tahan lama
Nikmati pengalaman potong rambut yang mulus dari awal hingga akhir. Sisir Trim and Flow dirancang untuk menjaga agar rambut tetap bergerak untuk mencegah penyumbatan sehingga Pemangkas Rambut Anda dapat bekerja dengan lancar. Ini membantu Anda menjaga kontrol yang stabil dan mencapai gaya yang diinginkan tanpa gangguan.
4.6
dari 5
27
Ulasan
95%
Merekomendasikan produk ini
DidikTS81
24/08/2025
Indonesia
Pisau cukur rambut praktis
Penggunaan praktis, pisau bisa mengarah sendiri tajam dan tahan lama serta bisa dicuci
Keunggulan
Praktis dalam penggunaan
Kekurangan
Waktu penggunaan baterai durasi hanya 90 menit
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3525/15 Pencukur rambut
Tanggal Penggunaan 2023-08-23
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3525/15 Pencukur rambut
Tanggal Penggunaan 2023-08-23
Chuffy
01/06/2020
Malaysia
Pembeli terverifikasi
Practice makes perfect
Simple to use, although my first attempt left a little to be desired. Great amusement for the family though to see my disjointed cut. Got a lot better the second time. Easy to clean.
Keunggulan
Plug and play
Kekurangan
Cordless might have an advantage
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3505/15 Hair clipper
Tanggal Penggunaan 2019-04-30
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3505/15 Hair clipper
Tanggal Penggunaan 2019-04-30
spacejelly
18/07/2025
Singapore
Pembeli terverifikasi
Best hairclipper ever!
Love this product. Been using it for years and I have been buying this from Philips since way back when!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3505/15 Hair clipper
Tanggal Penggunaan 2024-06-17
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Hairclipper series 3000 HC3505/15 Hair clipper
Tanggal Penggunaan 2024-06-17
Survei online terhadap 16.003 pria, pengguna alat perawatan diri elektrik, dilakukan pada tahun 2024
Setelah didaftarkan di Philips.com dalam waktu 90 hari setelah pembelian.