2 year warranty
Dihentikan
Setrika ini memiliki tapak setrika aluminium berpelitur berkualitas tinggi yang awet.
Alur kancingnya mempercepat dan memudahkan proses menyetrika di area kancing dan lipatan.
Lampu indikator akan mati ketika suhu penyetrikaan yang diperlukan tercapai.
5.0
dari 5
39
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Pengguna turunan
12/05/2021
Indonesia
Ringan dan ringkas
Salah satu alasan kami membeli produk dari Philips adalah bentuknya yang ringkas dengan finishing yang presisi dan build quality materialnya yang bagus.
Keunggulan
Finishing dan build quality materialnya bagus
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/07 Setrika kering
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/07 Setrika kering
Yamin
02/10/2019
Indonesia
Karyawan Philips
Pembeli terverifikasi
The product is the best
[Employee of philipsglobal] Product very best forever for life in every my life
Keunggulan
Yes
Kekurangan
Yes
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/07 Dry iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/07 Dry iron
NR67
06/01/2019
Malaysia
Been having this iron for almost 20 years. Still using it tonight!
Best iron ever! Have been using it for almost 20 years. Easy and light, travel friendly and has accompanied me overseas for the past 20 years. Still using it tonight!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/01 Dry iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/01 Dry iron