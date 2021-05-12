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  • Cepat dan efisien - dijamin
  • Cepat dan efisien - dijamin
  • Cepat dan efisien - dijamin
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  • Cepat dan efisien - dijamin

Dihentikan

ClassicSetrika kering

HD1172/00

5
| (39) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Cepat dan efisien - dijamin
Setrika Philips yang ikonik ini membantu mempercepat penyetrikaan.
Lihat semua manfaat

Dengan alas setrika yang memungkinkan pengerjaan cepat

Cepat dan efisien - dijamin

Tapak setrika berpelitur untuk menyetrika pakaian dengan mulus

Tapak setrika berpelitur untuk menyetrika pakaian dengan mulus

Setrika ini memiliki tapak setrika aluminium berpelitur berkualitas tinggi yang awet.

Alur kancing mempercepat proses menyetrika di area kancing dan lipatan

Alur kancing mempercepat proses menyetrika di area kancing dan lipatan

Alur kancingnya mempercepat dan memudahkan proses menyetrika di area kancing dan lipatan.

Lampu ‘suhu siap’ setrika

Lampu ‘suhu siap’ setrika

Lampu indikator akan mati ketika suhu penyetrikaan yang diperlukan tercapai.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

39

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
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2
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12/05/2021

Indonesia

Indonesia

Ringan dan ringkas

Salah satu alasan kami membeli produk dari Philips adalah bentuknya yang ringkas dengan finishing yang presisi dan build quality materialnya yang bagus.

Keunggulan

Finishing dan build quality materialnya bagus

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/07 Setrika kering

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/07 Setrika kering

02/10/2019

Indonesia

Indonesia

Karyawan Philips

Pembeli terverifikasi

The product is the best

[Employee of philipsglobal] Product very best forever for life in every my life

Keunggulan

Yes

Kekurangan

Yes

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/07 Dry iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/07 Dry iron

06/01/2019

Malaysia

Malaysia

Been having this iron for almost 20 years. Still using it tonight!

Best iron ever! Have been using it for almost 20 years. Easy and light, travel friendly and has accompanied me overseas for the past 20 years. Still using it tonight!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/01 Dry iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1172/01 Dry iron

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