2 year warranty
Dihentikan
Tapak setrika Philips ini memiliki lapisan khusus antilengket sehingga dapat bergerak mulus saat menyetrika pakaian.
Alur kancingnya mempercepat dan memudahkan proses menyetrika di area kancing dan lipatan.
Lampu indikator akan mati ketika suhu penyetrikaan yang diperlukan tercapai.
4.9
dari 5
122
Ulasan
97%
Merekomendasikan produk ini
yuana
28/08/2026
Indonesia
setrika worth it banget
Baru pertama kali coba Philips HD1175 dan ternyata sebagus itu. Awalnya nggak nyangka bakal beda sama setrika yang biasa aku pakai, tapi pas dipakai langsung kerasa tapaknya licin banget, jadi nyetrika lebih enteng dan nggak perlu ditekan-tekan. Hasilnya juga cepat rapi. Dulu sebelum pakai ini, nyetrika 1 baju bisa beberapa mennit, tapi sekarang 1 menit beneran bisa dapet 3 baju. Setrikanya ringan, nyaman digenggam, dan sejauh ini puas banget sama kualitasnya. Menurut aku worth it buat yang lagi cari setrika yang enak dipakai sehari-hari. ⭐⭐⭐⭐⭐
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons
Date of Use 2026-07-15
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons
Date of Use 2026-07-15
27/08/2026
Indonesia
Bagus Setrikanya Enteng
Pas pertama kali coba setrika Philips ini langsung kerasa bedanya. Setrikanya licin banget jadi nggak perlu ditekan kuat atau bolak balik gosok. Sekali lewat hasilnya udah rapi dan halus. Sekarang nyetrika jadi lebih cepat, hemat tenaga, dan nggak bikin pegal walaupun baju yang disetrika lagi banyak. Menurutku kualitasnya bagus, kokoh, dan sesuai sama harganya. Puas banget belinya, recommended buat ibu-ibu yang pengen kerjaan rumah jadi lebih sat set. 🥰
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons
Date of Use 2026-07-12
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons
Date of Use 2026-07-12
Eka1717
24/08/2026
Indonesia
Nyetrika Jadi Lebih Mudah
baru kali ini nyobain setrika yang super licin, jadi lebih gampang kalo gosok kemeja suami ga perlu effort diteken kenceng udah rapi 😍 mempermudah kerjaan mamak" banget nih mana warnanya super gemesh pinknya aku suka banget. Apalagi kalo lagi buru buru bisa bangat buat sat set gosoknya, terus dibanginin strika sebelumnya ini lebih gampang licin wooow banget
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/40 Dry Iron
Date of Use 2026-07-07
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/40 Dry Iron
Date of Use 2026-07-07