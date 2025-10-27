2 year warranty
Dihentikan
Tapak setrika keramik
350 W
Panjang kabel 1,7 m
Ujung ramping tapak setrika memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.
Alur kancing mempercepat proses menyetrika di area kancing dan lipatan.
Tekstur pada gagang setrika membuat genggaman terasa nyaman dan ergonomis sehingga pas di tangan dan antiselip saat menyetrika.
4.8
dari 5
30
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Cenil
27/10/2025
Indonesia
Banyak banget kelebihan HD1173 ini
Urusan setrika pasti Philips juaranya apalagi HD1173 ini, best setrika krn ringan bngt, gak lengket, cepet licin dan awet banget! Krn kakaku udh pake ini bertahun2 dan tetep gak lengket!
Keunggulan
Ringan bangeeet kaya gak megang setrikaan, cepet panas cepet licin jadi cepet kelar. Hemat listrik dong
Kekurangan
Tidak ada
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering
Date of Use 2025-09-27
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering
Date of Use 2025-09-27
Ummaummi
22/10/2025
Indonesia
Setrika legend, awet, nyaman dipakai
Udah percaya sama setrika philips, gak ada yg gagal, setrika ini ringan dan beneran cepet rapi
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering
Date of Use 2025-09-22
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering
Date of Use 2025-09-22
One9625
19/10/2025
Indonesia
Produk yang bagus, keren & mengikuti zaman
Berbeda dengan model classic ini mengikuti zaman, nyaman untuk digunakan, panas lebih cepat, no effort dalam menyetrika walaupun bahan2 yang sulit disetrika. Udah gak usah diragukan lagi sih❤️
Keunggulan
Bagus, awet
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering
Date of Use 2025-09-19
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering
Date of Use 2025-09-19
dibandingkan HD1172