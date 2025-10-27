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  • Kini 2x lebih tahan lama*
  • Kini 2x lebih tahan lama*
  • Kini 2x lebih tahan lama*
  • Kini 2x lebih tahan lama*
  • Kini 2x lebih tahan lama*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kini 2x lebih tahan lama*
  • Kini 2x lebih tahan lama*
  • Kini 2x lebih tahan lama*
  • Kini 2x lebih tahan lama*

Dihentikan

ClassicSetrika kering

HD1173/40

4.8
| (30) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini
Kini 2x lebih tahan lama*
Penyempurnaan setrika kering Classic Philips yang ikonis ini memudahkan proses menyetrika dengan Ujung ramping tapak setrika, Gagang yang nyaman dan antiselip, penyempurnaan Tumpuan yang ekstra stabil, dan Peningkatan lapisan keramik, yang kini 2 kali lebih tahan lama*
Lihat semua manfaat

Kini 2x lebih tahan lama*

  • Tapak setrika keramik

  • 350 W

  • Panjang kabel 1,7 m

Ujung ramping tapak setrika memudahkan Anda menjangkau bagian tersulit

Ujung ramping tapak setrika memudahkan Anda menjangkau bagian tersulit

Ujung ramping tapak setrika memungkinkan Anda menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.

Alur kancing mempercepat proses menyetrika di area kancing dan lipatan

Alur kancing mempercepat proses menyetrika di area kancing dan lipatan

Alur kancing mempercepat proses menyetrika di area kancing dan lipatan.

Gagang yang nyaman dengan tekstur yang mudah digenggam

Gagang yang nyaman dengan tekstur yang mudah digenggam

Tekstur pada gagang setrika membuat genggaman terasa nyaman dan ergonomis sehingga pas di tangan dan antiselip saat menyetrika.

Spesifikasi Teknis

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4.8

dari 5

30

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

27/10/2025

Indonesia

Indonesia

Banyak banget kelebihan HD1173 ini

Urusan setrika pasti Philips juaranya apalagi HD1173 ini, best setrika krn ringan bngt, gak lengket, cepet licin dan awet banget! Krn kakaku udh pake ini bertahun2 dan tetep gak lengket!

Keunggulan

Ringan bangeeet kaya gak megang setrikaan, cepet panas cepet licin jadi cepet kelar. Hemat listrik dong

Kekurangan

Tidak ada

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering

Date of Use 2025-09-27

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering

Date of Use 2025-09-27

22/10/2025

Indonesia

Indonesia

Setrika legend, awet, nyaman dipakai

Udah percaya sama setrika philips, gak ada yg gagal, setrika ini ringan dan beneran cepet rapi

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering

Date of Use 2025-09-22

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering

Date of Use 2025-09-22

19/10/2025

Indonesia

Indonesia

Produk yang bagus, keren & mengikuti zaman

Berbeda dengan model classic ini mengikuti zaman, nyaman untuk digunakan, panas lebih cepat, no effort dalam menyetrika walaupun bahan2 yang sulit disetrika. Udah gak usah diragukan lagi sih❤️

Keunggulan

Bagus, awet

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering

Date of Use 2025-09-19

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Classic HD1173/40 Setrika kering

Date of Use 2025-09-19

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Penafian

  1. dibandingkan HD1172