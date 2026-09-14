2 year warranty
Dihentikan
Kini 2X lebih tahan lama*
Setrika kering Klasik Philips yang berkelas ini didesain ulang, mempersembahkan aktivitas menyetrika yang nyaman dengan Ujung tapak setrika yang ramping, Pegangan yang nyaman untuk anti-slip ekstra, dudukan tumpuan yang Ekstra stabil yang telah didesain ulang dan lapisan keramik yang telah ditingkatkan, kini 2 kali lebih tahan lama*
Tapak setrika keramik
350W
Panjang kabel 1,7 m
Ujung ramping dari tapak setrika memungkinkan untuk menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.
Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan.
Tekstur pada gagang setrika membuat genggaman terasa nyaman dan ergonomis, sehingga pas di tangan dan tidak terlepas saat menyetrika.
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4.8
dari 5
39
Ulasan
91%
Merekomendasikan produk ini
cinnn
14/09/2026
Indonesia
bagus, jadi hemat waktu
baru pertama kali nyobain setrika philips ini ternyata ringan dan licin yahhh, baju kusut auto halus rapi dan licin. ga keset kaya setrikaanku yang lama. mantap 👍🏻
Keunggulan
ringan, licin, ergonomis
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/40 Dry Iron
Tanggal Penggunaan 2026-07-03
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/40 Dry Iron
Tanggal Penggunaan 2026-07-03
Eka1717
24/08/2026
Indonesia
Nyetrika Jadi Lebih Mudah
baru kali ini nyobain setrika yang super licin, jadi lebih gampang kalo gosok kemeja suami ga perlu effort diteken kenceng udah rapi 😍 mempermudah kerjaan mamak" banget nih mana warnanya super gemesh pinknya aku suka banget. Apalagi kalo lagi buru buru bisa bangat buat sat set gosoknya, terus dibanginin strika sebelumnya ini lebih gampang licin wooow banget
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/40 Dry Iron
Tanggal Penggunaan 2026-07-07
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/40 Dry Iron
Tanggal Penggunaan 2026-07-07
Agisti
21/08/2026
Indonesia
Setrika ini bikin nyetrika cepet lici
Suka banget sama setrika Philips ini! Barunya dipakai sekali gosok, kain langsung halus. Bikin pakaian cepat licin tanpa harus ditekan kuat-kuat. Sangat menghemat waktu menyetrika
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/40 Dry Iron
Tanggal Penggunaan 2026-06-06
Ulasan ini dibuat untuk Setrika Kering Philips HD1175/40 Dry Iron
Tanggal Penggunaan 2026-06-06
dibandingkan dengan model sebelumnya