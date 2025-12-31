2 year warranty
Dihentikan
HD2051/02
100% Lebih Aman, Sehat, dan Bebas Rasa Khawatir
Pembuat susu kedelai Philips HD2051/02 ini menggunakan 100% pelumas food grade, memungkinkan Anda menikmati susu kedelai buatan sendiri yang halus dan segar bersama keluarga tanpa khawatir.
1,0~1,2L
Lurus 2 pisau
900 W
Satu housing
Pelumas 100% food-grade pada segel batang motor & bagian berputar
Desain tanpa sangkar dan permukaan mulus tanpa sekrup dan sudut mencuat membuat alat lebih mudah dibersihkan
Radius dasar panci yang diperbesar membuatnya mudah dijangkau, sehingga Anda dapat membersihkannya dengan sekali usap.
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