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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Soy milk maker HD2051/02
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Soy milk maker HD2051/02

Dihentikan

Daily CollectionPembuat susu kedelai

HD2051/02

100% Lebih Aman, Sehat, dan Bebas Rasa Khawatir

Pembuat susu kedelai Philips HD2051/02 ini menggunakan 100% pelumas food grade, memungkinkan Anda menikmati susu kedelai buatan sendiri yang halus dan segar bersama keluarga tanpa khawatir.

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100% Lebih Aman, Sehat, dan Bebas Rasa Khawatir

  • 1,0~1,2L

  • Lurus 2 pisau

  • 900 W

  • Satu housing

Pelumas 100% food-grade pada segel batang motor & bagian berputar

Pelumas 100% food-grade pada segel batang motor & bagian berputar

Pelumas 100% food-grade pada segel batang motor & bagian berputar

Desain tanpa sangkar memudahkan pembersihan

Desain tanpa sangkar memudahkan pembersihan

Desain tanpa sangkar dan permukaan mulus tanpa sekrup dan sudut mencuat membuat alat lebih mudah dibersihkan

Radius dasar panci yang diperbesar memudahkan pembersihan

Radius dasar panci yang diperbesar memudahkan pembersihan

Radius dasar panci yang diperbesar membuatnya mudah dijangkau, sehingga Anda dapat membersihkannya dengan sekali usap.

Spesifikasi Teknis

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