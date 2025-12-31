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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Soy milk maker HD2060/02
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Soy milk maker HD2060/02

Dihentikan

Viva CollectionPembuat susu kedelai

HD2060/02

100% Lebih Aman, Sehat, dan Bebas Rasa Khawatir

Pembuat susu kedelai buatan Philips HD2060/02 untuk konsumen Tiongkok, menggunakan pelumas 100% food grade, dengan tutup anti-percikan yang lebih aman, membuat penggunaan dan pembersihan menjadi lebih aman, sehingga Anda bebas menikmati susu kedelai buatan sendiri yang segar dan halus.

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100% Lebih Aman, Sehat, dan Bebas Rasa Khawatir

  • 1,0~1,2L

  • Pisau bumerang

  • 900 W

  • Rangka ganda

Pelumas 100% food-grade pada segel batang motor & bagian berputar

Pelumas 100% food-grade pada segel batang motor & bagian berputar

Pelumas 100% food-grade pada segel batang motor & bagian berputar

Tutup melindungi koneksi daya agar aman saat dicuci

Tutup melindungi koneksi daya agar aman saat dicuci

Tutup ini mencegah air masuk ke koneksi daya, sehingga alat bisa lebih aman dicuci

Tombol "Easy Clean" khusus agar lebih praktis

Tombol "Easy Clean" khusus agar lebih praktis

Tekan tombol "Easy Clean" untuk memulai pembersihan awal dengan memanaskan dan mengaduk air, memudahkan pembersihan yang praktis, tanpa repot

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