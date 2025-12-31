Nikmati susu kedelai lembut dengan mudah dan tanpa repot

Buat susu kedelai lembut dengan mudah menggunakan pembuat susu kedelai Philips ini, yang dilengkapi dua bilah pisau berbentuk bumerang. Berkat fungsi "Easy Clean" dan tutup kedap air, susu kedelai segar buatan sendiri kini bisa dinikmati dengan mudah - untuk Anda & keluarga