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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Soy milk maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Soy milk maker

Dihentikan

Viva CollectionPembuat susu kedelai

HD2061/08

Nikmati susu kedelai lembut dengan mudah dan tanpa repot

Buat susu kedelai lembut dengan mudah menggunakan pembuat susu kedelai Philips ini, yang dilengkapi dua bilah pisau berbentuk bumerang. Berkat fungsi "Easy Clean" dan tutup kedap air, susu kedelai segar buatan sendiri kini bisa dinikmati dengan mudah - untuk Anda & keluarga

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Nikmati susu kedelai lembut dengan mudah dan tanpa repot

  • 1,0~1,2L

  • Pisau bumerang

  • 900 W

  • Rangka ganda

Pisau ganda berbentuk bumerang untuk memotong lebih tipis

Pisau ganda berbentuk bumerang untuk memotong lebih tipis

Pisau ganda berbentuk bumerang yang didesain khusus dapat memotong lebih tipis. Kedua bilah geriginya membengkok ke bawah dengan sudut berbeda, menghasilkan kontak yang lebih efektif dengan kacang saat memotong. Selain itu, sayap dua sisinya meningkatkan penyebaran kacang untuk kinerja pemotongan yang optimal.

Desain tanpa sangkar memudahkan pembersihan

Desain tanpa sangkar memudahkan pembersihan

Desain tanpa sangkar dan permukaan mulus tanpa sekrup dan sudut mencuat membuat alat lebih mudah dibersihkan

Tombol "Easy Clean" khusus agar lebih praktis

Tombol "Easy Clean" khusus agar lebih praktis

Tekan tombol "Easy Clean" untuk memulai pembersihan awal dengan memanaskan dan mengaduk air, memudahkan pembersihan yang praktis, tanpa repot

Spesifikasi Teknis

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