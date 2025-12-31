100% Lebih Aman, Sehat, dan Bebas Rasa Khawatir

Pembuat susu kedelai buatan Philips HD2075/03 untuk konsumen Tiongkok, menggunakan pelumas 100% food grade, dengan tutup anti-percikan yang lebih aman, membuat penggunaan dan pembersihan menjadi lebih aman, sehingga Anda bebas menikmati susu kedelai buatan sendiri yang segar dan halus.