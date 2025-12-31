2 year warranty
Dihentikan
HD2075
100% Lebih Aman, Sehat, dan Bebas Rasa Khawatir
Pembuat susu kedelai buatan Philips HD2075/03 untuk konsumen Tiongkok, menggunakan pelumas 100% food grade, dengan tutup anti-percikan yang lebih aman, membuat penggunaan dan pembersihan menjadi lebih aman, sehingga Anda bebas menikmati susu kedelai buatan sendiri yang segar dan halus.
1,0~1,3 L
Pisau bumerang
900 W
Rangka ganda
Pelumas 100% food-grade pada segel batang motor & bagian berputar
Tutup tahan air ini mencegah air masuk ke coupler, sehingga membuat mencuci lebih aman
Tutup ini mencegah air masuk ke koneksi daya, sehingga alat bisa lebih aman dicuci
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