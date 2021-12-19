2 year warranty
Dihentikan
Press Touch
5 liter
Jangka waktu dapat disesuaikan 0-59 menit untuk menjaga tekanan
Jika terjadi tekanan tinggi yang tidak biasa di dalam penanak nasi, uap akan dilepaskan secara otomatis melalui katup regulator tekanan agar tetap aman.
Panci berbahan aluminium paduan awet dan menawarkan konduksi panas yang lebih efektif. Pelapis keemasan Whitford yang diwarnai khusus, anti-gores dan anti-lengket.
4.4
dari 5
486
Ulasan
88%
Merekomendasikan produk ini
Karin F
19/12/2021
Indonesia
Fungsi
Proses memasak jadi lebih cepat dan mudah.........
Keunggulan
Tekanan tidak terbuang sia-sia seperti pressure cooker pada kompor
Kekurangan
proses heating sampai pressure/ maintain pressure cukup lama
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2137/30 All-In-One Cooker
Date of Use 2020-11-19
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2137/30 All-In-One Cooker
Date of Use 2020-11-19
Tikus
28/07/2021
Indonesia
Fungsi yg praktis
Produk ini sangat praktis dan mudah dipakai utk siapa pun dengan skill memasak level apappun. Memberikan kemudahan utk masak dalam waktu yg singkat.
Keunggulan
Praktis
Kekurangan
Besi bagian dalam gampang sekali gores dan sekarang sudah menunjukkan karat
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2137/30 All-In-One Cooker
Date of Use 2020-06-28
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2137/30 All-In-One Cooker
Date of Use 2020-06-28
05/12/2020
Indonesia
Phillip pilihan ibu cerdas
Pressure Cooker untuk Masyarakat Modern, dimana produk ini sangat mudah digunakan dan dimengerti. Desainnya cukup minimalis, dengan shortcut mode masak yang sudah disediakan Philips mulai dari memasak nasi, bubur, sup, sampai dengan memasak daging. Alat ini pasti sangat cocok untuk digunakan memasak praktis untuk masyarakat modern. Saya mencoba menggunakan untuk memasak nasi, saya gunakan shortcut yang sudah tersedia, butuh waktu 14 menit untuk memasak nasi, hasilnya tekstur nasi lebih pulen ketimbang mengunakan rice cooker biasa. saya sangat merekomendasikan alat ini untuk digunakan di rumah tangga/hunian apartemen yang membutuhkan cara simpel dan praktis dalam memasak
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2136/65 Panci presto listrik Terkomputerisasi ME
Date of Use 2019-11-04
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2136/65 Panci presto listrik Terkomputerisasi ME
Date of Use 2019-11-04