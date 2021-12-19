Beberapa hari lalu, saya menerima paket dari The Insider dan Philips berupa Electric Pressure Cooker. Kesan pertama melihat alat dapur tersebut, bentuknya seperti rice cooker tapi dengan tutup yang bisa di lepas. Tampilannya elegant dengan perpaduan warna Hitam dan silver (stainless) pada body nya. Bagian luar alat ini terasa kokoh, dan desainnya membuat mudah untuk di bersihkan. Bagian Tutup alat ini dapat dilepas-pasang dan terdapat beberapa katup di bagian atas nya (seperti panci presto konvensional) yang membedakan dengan panci konvensional adalah katup pelepas tekanan pada mesin ini otomatis jadi kita gak perlu repot colok2 katup seperti di panci presto gaya lama. Untuk bagian bawah tutup terdapat seal karet (gelang penyegel) yang dapat di lepas-pasang setelah alat digunakan dan memudahkan proses pembersihan. Bagian depan alat dilengkapi dengan tombol menu dan layar indikator digital. hal ini sangat memudahkan penggunanya untuk memilih apa yang ingin dilakukan/dimasak, juga menginformasikan sedang berada pada tahap mana proses yang sedang berjalan. Untuk panci Bagian dalam berbentuk seperti panci rice cooker. Panci ini dilengkapi lapisan anti gores dan anti lengket, bahannya pun dirasakan sangat berkualitas karena tebal dan yang tidak kalah penting kapasitas pancinya 5 liter, lumayan cukup besar. Terdapat juga pelengkap seperti gelas takar, sendok nasi dan sendok sup. Pada bagian bawah body, sayangnya hanya terdapat 1 karet penahan di alas nya. Jadi jika kita sedang menggunakan alat dan ingin membuka/menutup bagian atas nya harus menggunakan 2 tangan karena karet tersebut tidak dapat menahan alat dari pergeseran (berbeda dengan karet alas blender) yang biasanya ada di beberapa sisi dan memiliki daya vacum atau bisa menempel pada permukaan datar. Alat ini memiliki kabel yang cukup panjang namun sayangnya tidak dilengkapi dengan tombol pemutus power (on/off) jadi kita harus selalu mencabut/pasang kabel nya jika sedang tidak menggunakannya. Itu kesan pertama saya dengan alat ini, selanjutnya saya akan mencoba memasak dengan alat ini.