ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
  • Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat

Dihentikan

Viva CollectionPanci presto listrik Terkomputerisasi ME

HD2136/65

4.4
| (486) Ulasan | 88% Merekomendasikan produk ini
Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat
Dengan beragam program memasak, panci presto listrik dari Philips ini membantu melembutkan bahan makanan keras dalam hitungan menit.
Lihat semua manfaat

Membuat makanan menjadi empuk dalam hitungan menit

Lebih kaya rasa dalam waktu lebih singkat

  • Press Touch

  • 5 liter

Jangka waktu dapat disesuaikan 0-59 menit untuk menjaga tekanan

Jangka waktu dapat disesuaikan 0-59 menit untuk menjaga tekanan

Jangka waktu dapat disesuaikan 0-59 menit untuk menjaga tekanan

Melepas tekanan secara otomatis agar tetap aman

Jika terjadi tekanan tinggi yang tidak biasa di dalam penanak nasi, uap akan dilepaskan secara otomatis melalui katup regulator tekanan agar tetap aman.

Panci bagian dalam awet dan anti lengket

Panci bagian dalam awet dan anti lengket

Panci berbahan aluminium paduan awet dan menawarkan konduksi panas yang lebih efektif. Pelapis keemasan Whitford yang diwarnai khusus, anti-gores dan anti-lengket.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.4

dari 5

486

Ulasan

88%

Merekomendasikan produk ini

19/12/2021

Indonesia

Indonesia

Fungsi

Proses memasak jadi lebih cepat dan mudah.........

Keunggulan

Tekanan tidak terbuang sia-sia seperti pressure cooker pada kompor

Kekurangan

proses heating sampai pressure/ maintain pressure cukup lama

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2137/30 All-In-One Cooker

Date of Use 2020-11-19

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2137/30 All-In-One Cooker

Date of Use 2020-11-19

28/07/2021

Indonesia

Indonesia

Fungsi yg praktis

Produk ini sangat praktis dan mudah dipakai utk siapa pun dengan skill memasak level apappun. Memberikan kemudahan utk masak dalam waktu yg singkat.

Keunggulan

Praktis

Kekurangan

Besi bagian dalam gampang sekali gores dan sekarang sudah menunjukkan karat

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2137/30 All-In-One Cooker

Date of Use 2020-06-28

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2137/30 All-In-One Cooker

Date of Use 2020-06-28

05/12/2020

Indonesia

Indonesia

Phillip pilihan ibu cerdas

Pressure Cooker untuk Masyarakat Modern, dimana produk ini sangat mudah digunakan dan dimengerti. Desainnya cukup minimalis, dengan shortcut mode masak yang sudah disediakan Philips mulai dari memasak nasi, bubur, sup, sampai dengan memasak daging. Alat ini pasti sangat cocok untuk digunakan memasak praktis untuk masyarakat modern. Saya mencoba menggunakan untuk memasak nasi, saya gunakan shortcut yang sudah tersedia, butuh waktu 14 menit untuk memasak nasi, hasilnya tekstur nasi lebih pulen ketimbang mengunakan rice cooker biasa. saya sangat merekomendasikan alat ini untuk digunakan di rumah tangga/hunian apartemen yang membutuhkan cara simpel dan praktis dalam memasak

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2136/65 Panci presto listrik Terkomputerisasi ME

Date of Use 2019-11-04

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD2136/65 Panci presto listrik Terkomputerisasi ME

Date of Use 2019-11-04

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.