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  • Membuat sandwich enak jadi mudah Membuat sandwich enak jadi mudah Membuat sandwich enak jadi mudah

    Daily Collection Pembuat sandwich

    HD2393/02

    Membuat sandwich enak jadi mudah

    Sandwich panggang sempurna kapan saja dengan pembuat sandwich bersuhu tinggi dan berdaya tinggi, serta pelat potong dan segel untuk mengunci bahan-bahan di dalamnya. Paling mudah digunakan dengan sistem pengunci mudah dan mudah disimpan dengan pilihan penyimpanan vertikal yang ringkas.

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    Daily Collection Pembuat sandwich

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    See all Pembuat Sandwich

    Membuat sandwich enak jadi mudah

    Dengan sistem kunci mudah dan penyimpanan vertikal

    • 820 W
    • Pelat potong dan segel
    Pelat potong dan segel mengunci bahan-bahan/keju di dalam sandwich

    Pelat potong dan segel mengunci bahan-bahan/keju di dalam sandwich

    Pelat potong dan segel untuk memastikan bahan-bahan dan keju terkunci di dalam sandwich

    Sistem kunci tekan yang mudah

    Sistem kunci tekan yang mudah

    Cukup ditekan untuk menutup dan mengunci pembuat sandwich dengan aman.

    Lapisan anti-lengket khusus memudahkan pembersihan

    Lapisan anti-lengket khusus memudahkan pembersihan

    Lapisan anti-lengket khusus memudahkan pembersihan

    Penyimpanan vertikal yang ringkas

    Penyimpanan vertikal yang ringkas

    Penyimpanan ringkas yang menghemat ruang.

    Fasilitas penggulungan kabel

    Fasilitas penggulungan kabel

    Fasilitas penggulungan kabel untuk menyimpan kabel dengan rapi.

    Gagang anti panas

    Gagang anti panas

    Gagang tetap dingin agar aman digunakan saat memanggang.

    Daya tinggi untuk pemanasan cepat

    Daya tinggi untuk pemanasan cepat

    Daya tinggi untuk cepat memanaskan pembuat sandwich.

    Suhu tinggi untuk sandwich yang terpanggang sempurna

    Suhu yang tinggi memanggang sandwich secara merata agar terasa renyah dan lezat.

    Lampu pemanasan dan siap-memasak

    Menandakan kondisi pemanasan dan siap untuk memasak dengan jelas.

    Kaki karet memastikan alat tidak bergeser

    Memastikan alat tidak bergeser selama pemakaian.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi desain

      Dimensi (P x L x T)
      231 x 218 x 90  mm
      Warna
      Putih/Beige

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      0,8  m
      Daya
      820  W
      Tegangan
      220-240  V

    • Spesifikasi umum

      Kaki antiselip
      Ya
      Gagang anti-panas
      Ya
      Pelat lapisan anti-lengket
      Ya

    Badge-D2C

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