HD2393/02
Membuat sandwich enak jadi mudah
Sandwich panggang sempurna kapan saja dengan pembuat sandwich bersuhu tinggi dan berdaya tinggi, serta pelat potong dan segel untuk mengunci bahan-bahan di dalamnya. Paling mudah digunakan dengan sistem pengunci mudah dan mudah disimpan dengan pilihan penyimpanan vertikal yang ringkas.See all benefits
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Pelat potong dan segel untuk memastikan bahan-bahan dan keju terkunci di dalam sandwich
Cukup ditekan untuk menutup dan mengunci pembuat sandwich dengan aman.
Lapisan anti-lengket khusus memudahkan pembersihan
Penyimpanan ringkas yang menghemat ruang.
Fasilitas penggulungan kabel untuk menyimpan kabel dengan rapi.
Gagang tetap dingin agar aman digunakan saat memanggang.
Daya tinggi untuk cepat memanaskan pembuat sandwich.
Suhu yang tinggi memanggang sandwich secara merata agar terasa renyah dan lezat.
Menandakan kondisi pemanasan dan siap untuk memasak dengan jelas.
Memastikan alat tidak bergeser selama pemakaian.
Spesifikasi desain
Spesifikasi teknis
Spesifikasi umum
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