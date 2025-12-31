2 year warranty
Dihentikan
HD2623/55
Nikmati roti bakar sempurna bersama
Pemanggang roti dengan selot lebar dan fitur lebar bervariasi yang menyajikan roti bakar cokelat keemasan yang merata, tebal maupun tipis. Memiliki rak penghangat roti terintegrasi dan baki remah yang dapat ditarik. Aman digunakan berkat dinding dingin, fitur pengangkat tinggi, dan tombol pembatalan.
2 selot
3 fungsi
Putih oranye
Bagian luar pemanggang roti tetap dingin dan aman disentuh.
Fitur pengangkat tinggi untuk mengeluarkan potongan roti kecil dengan aman.
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