Nikmati roti bakar sempurna bersama

Pemanggang roti dengan selot lebar dan fitur lebar bervariasi yang menyajikan roti bakar cokelat keemasan yang merata, tebal maupun tipis. Memiliki rak penghangat roti terintegrasi dan baki remah yang dapat ditarik. Aman digunakan berkat dinding dingin, fitur pengangkat tinggi, dan tombol pembatalan.