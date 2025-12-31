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Dihentikan

Pemanggang roti

HD2623/55

Nikmati roti bakar sempurna bersama

Pemanggang roti dengan selot lebar dan fitur lebar bervariasi yang menyajikan roti bakar cokelat keemasan yang merata, tebal maupun tipis. Memiliki rak penghangat roti terintegrasi dan baki remah yang dapat ditarik. Aman digunakan berkat dinding dingin, fitur pengangkat tinggi, dan tombol pembatalan.

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Tebal atau tipis, selalu coklat keemasan

Nikmati roti bakar sempurna bersama

  • 2 selot

  • 3 fungsi

  • Putih oranye

Bagian luar pemanggang roti tetap dingin dan aman disentuh

Bagian luar pemanggang roti tetap dingin dan aman disentuh

Bagian luar pemanggang roti tetap dingin dan aman disentuh.

Fitur pengangkat tinggi untuk mengeluarkan potongan roti kecil dengan aman

Fitur pengangkat tinggi untuk mengeluarkan potongan roti kecil dengan aman

Fitur pengangkat tinggi untuk mengeluarkan potongan roti kecil dengan aman.

Tombol Batal untuk berhenti memanggang

Tombol Batal untuk berhenti memanggang

Spesifikasi Teknis

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