2 year warranty
Dihentikan
HD3030/30
Fuzzy logic
1,0 liter
6 cangkir
Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat.
24 jam preset timer yang mudah diprogram memastikan makanan siap tepat waktu.
Menu 3 makanan agar lebih banyak variasi sehat.
3.3
dari 5
4
Ulasan
Noyanoya
20/04/2020
Indonesia
Rice cooker
Cantik, sesuai ekspektasi. Semoga awet. Thank u philips
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/30 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Date of Use 2020-03-20
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/30 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Date of Use 2020-03-20
Prasty79
10/01/2016
Indonesia
Decent Product
We're quite satisfied with this product, and has generally met my wife's expectation. It's nice!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/30 Fuzzy Logic Rice Cooker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/30 Fuzzy Logic Rice Cooker
lovefood
20/03/2020
Singapore
No beep sound under"Quick cook"mode
There is no diff between quick cook and standard cook
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/62 Fuzzy Logic Rice Cooker
Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/62 Fuzzy Logic Rice Cooker