ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Kesegaran nasi selalu terjaga setiap saat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kesegaran nasi selalu terjaga setiap saat
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Dihentikan

Avance CollectionPenanak Nasi Fuzzy Logic

HD3030/30

3.3
| (4) Ulasan
Kesegaran nasi selalu terjaga setiap saat
Nutrisi penting untuk menjaga kesehatan. Multicooker baru dari Philips dilengkapi program memasak cerdas dengan kontrol suhu agar kesegaran dan nutrisi bisa lebih terjaga. Panel kontrol terdapat di bagian depan atas untuk memudahkan penggunaan.
Lihat semua manfaat

Program memasak cerdas dan otomatis untuk hasil optimal

Kesegaran nasi selalu terjaga setiap saat

  • Fuzzy logic

  • 1,0 liter

  • 6 cangkir

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat.

24 jam preset timer memastikan makanan siap tepat waktu

24 jam preset timer memastikan makanan siap tepat waktu

24 jam preset timer yang mudah diprogram memastikan makanan siap tepat waktu.

Menu 3 makanan agar lebih banyak variasi sehat.

Menu 3 makanan agar lebih banyak variasi sehat.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.3

dari 5

4

Ulasan

3
1

20/04/2020

Indonesia

Indonesia

Rice cooker

Cantik, sesuai ekspektasi. Semoga awet. Thank u philips

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/30 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Date of Use 2020-03-20

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/30 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Date of Use 2020-03-20

10/01/2016

Indonesia

Indonesia

Decent Product

We're quite satisfied with this product, and has generally met my wife's expectation. It's nice!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/30 Fuzzy Logic Rice Cooker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/30 Fuzzy Logic Rice Cooker

20/03/2020

Singapore

Singapore

No beep sound under"Quick cook"mode

There is no diff between quick cook and standard cook

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/62 Fuzzy Logic Rice Cooker

Ulasan ini dibuat untuk Avance Collection HD3030/62 Fuzzy Logic Rice Cooker

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.