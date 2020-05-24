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  • Teman memasak yang serbaguna
  • Teman memasak yang serbaguna
  • Teman memasak yang serbaguna
  • Teman memasak yang serbaguna
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  • Teman memasak yang serbaguna
  • Teman memasak yang serbaguna
  • Teman memasak yang serbaguna

Dihentikan

Viva CollectionPenanak Nasi Fuzzy Logic

HD3038/30

4
| (44) Ulasan
Teman memasak yang serbaguna
Penanak nasi multifungsi Philips sangat cocok untuk memasak berbagai hidangan sehat dan lezat. Alat ini memiliki 10 menu berbeda yang dirancang khusus untuk berbagai bahan makanan.
Lihat semua manfaat

Program cerdas dan otomatis untuk hasil optimal

Teman memasak yang serbaguna

  • 1,8 liter

  • 10 cangkir

Menu 6 makanan agar lebih banyak variasi sehat

Menu 6 makanan agar lebih banyak variasi sehat

Tampilan jernih dengan panel tampilan digital ekstra besar

Tampilan jernih dengan panel tampilan digital ekstra besar

Pemanasan 3D untuk panas yang merata dan menjaga kehangatan dengan lebih efektif

Pemanasan 3D untuk panas yang merata dan menjaga kehangatan dengan lebih efektif

Terdapat sistem pemanas yang mengelilingi penanak nasi, termasuk rangkaian pemanas pada sisi atas, rangkaian pemanas di sekeliling, dan rangkaian pemanas utama pada sisi bawah. Sistem pemanasan 3D untuk panas yang merata, menjaga kehangatan dengan lebih efektif, dan memberikan hasil memasak yang lebih baik

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

44

Ulasan

24/05/2020

Indonesia

Indonesia

Karyawan Philips

Simpel dan Banyak Fitur!

[Employee of philipsglobal] Selama wfh memasak jadi lebih praktis pakai Philips HD 3038, terdapat pilihan level yang bisa kita atur, selain menanak nasi bisa juga untuk mengukus makanan, juga kualitas bahan material terlihat sangat kokoh.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3038/30 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Date of Use 2020-04-24

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3038/30 Penanak Nasi Fuzzy Logic

Date of Use 2020-04-24

02/06/2021

Singapore

Singapore

Good quality rice cooker

The size is just right and design is sleek. Rice well cook to our likings.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

18/12/2020

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Simple to use

I like this Rice Cooker. It is simple to use and have other features like brown rice, steaming, soup, porridge, etc. This is good for a small family. Maximum cooking is 5 cups of rice.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

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