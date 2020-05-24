2 year warranty
Dihentikan
HD3038/30
1,8 liter
10 cangkir
Menu 6 makanan agar lebih banyak variasi sehat
Tampilan jernih dengan panel tampilan digital ekstra besar
Terdapat sistem pemanas yang mengelilingi penanak nasi, termasuk rangkaian pemanas pada sisi atas, rangkaian pemanas di sekeliling, dan rangkaian pemanas utama pada sisi bawah. Sistem pemanasan 3D untuk panas yang merata, menjaga kehangatan dengan lebih efektif, dan memberikan hasil memasak yang lebih baik
4.0
dari 5
44
Ulasan
nizarazu
24/05/2020
Indonesia
Karyawan Philips
Simpel dan Banyak Fitur!
[Employee of philipsglobal] Selama wfh memasak jadi lebih praktis pakai Philips HD 3038, terdapat pilihan level yang bisa kita atur, selain menanak nasi bisa juga untuk mengukus makanan, juga kualitas bahan material terlihat sangat kokoh.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3038/30 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Date of Use 2020-04-24
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3038/30 Penanak Nasi Fuzzy Logic
Date of Use 2020-04-24
Jacky T
02/06/2021
Singapore
Good quality rice cooker
The size is just right and design is sleek. Rice well cook to our likings.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
AgnesL
18/12/2020
Singapore
Pembeli terverifikasi
Simple to use
I like this Rice Cooker. It is simple to use and have other features like brown rice, steaming, soup, porridge, etc. This is good for a small family. Maximum cooking is 5 cups of rice.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker