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  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
  • Memasak beras putih dan merah dengan sempurna

Dihentikan

Viva CollectionDigital Rice Cooker Philips

HD3053/33

2.2
| (6) Ulasan
Memasak beras putih dan merah dengan sempurna
Prosesor bawaan yang inovatif untuk memantau panas dan suhu dengan cerdas guna memastikan beras putih dan merah selalu matang sempurna. Panci dalamnya 5 kali lebih tahan lama, permukaannya tahan segala goresan dan cocok untuk digunakan lebih lama.
Lihat semua manfaat

Dengan teknologi fuzzy logic dan Proceramic+ yang tahan lama

Memasak beras putih dan merah dengan sempurna

  • 4 menu masakan

  • Panci Dalam ProCeramic+

  • Tetap hangat 48 jam

  • Kapasitas besar 2 liter

Kontrol Fuzzy logic untuk makanan yang segar dan bergizi

Prosesor suhu inovatif untuk memantau setelan panas dan suhu perangkat guna memastikan beras putih dan beras merah matang sempurna setiap saat. Juga menawarkan kemampuan untuk memasak bubur dan memanggang dengan program memasak serbaguna.

Fungsi tetap hangat otomatis selama 48 jam

Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi secara merata

Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi secara merata

Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi dari segala arah, menyajikan nasi lezat, butir demi butir

Spesifikasi Teknis

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2.2

dari 5

6

Ulasan

3
2

24/12/2021

Indonesia

Indonesia

Kapasitas (liter) Viva collection

Viva collection katanya bagus untuk memasak nasi merah. Selain yang kapasitas 2 liter, apakah ada yang kapasitas lebih kecil ? Kalau ada, type/seri apa ya ? Terima kasih

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips

07/05/2019

Indonesia

Indonesia

Nasi cepat basi

Sya membeli rice cooker philips bulan 2 tahun 2019, 2 minggu pertama beli kok nasinya bisa basi ya, padahal baru 2 jam di dalam, sya kira karena hidup lalu sya cba matikan ternyata sama, Sya ganti rice cooker baru karena yg lama nasi selalu basi di dlmnya, eh taunya yg baru juga sama. Sya tnya kan k toko tempat sya membeli, katanya garansi untuk nasi basi tdk ada, yg ada cuma mesin mati. Gimana ya, rugi la sya beli. Secara philips kan mahal, kalau tau seperti ini, bagus saya beli merek china jelas gak bagusnya.

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips

23/01/2020

Indonesia

Indonesia

Magic com

Beli magic com philipss baru sebulan pake,,nasi jadi cepet bau...pikir yg mahal lebih bagus...taunya mengecewakan..

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips

Date of Use 2019-12-23

Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips

Date of Use 2019-12-23

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