2 year warranty
Dihentikan
HD3053/33
4 menu masakan
Panci Dalam ProCeramic+
Tetap hangat 48 jam
Kapasitas besar 2 liter
Prosesor suhu inovatif untuk memantau setelan panas dan suhu perangkat guna memastikan beras putih dan beras merah matang sempurna setiap saat. Juga menawarkan kemampuan untuk memasak bubur dan memanggang dengan program memasak serbaguna.
Sistem pemanasan 3D cerdas memasak nasi dari segala arah, menyajikan nasi lezat, butir demi butir
2.2
dari 5
6
Ulasan
Mama.keren
24/12/2021
Indonesia
Kapasitas (liter) Viva collection
Viva collection katanya bagus untuk memasak nasi merah. Selain yang kapasitas 2 liter, apakah ada yang kapasitas lebih kecil ? Kalau ada, type/seri apa ya ? Terima kasih
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips
Rizky
07/05/2019
Indonesia
Nasi cepat basi
Sya membeli rice cooker philips bulan 2 tahun 2019, 2 minggu pertama beli kok nasinya bisa basi ya, padahal baru 2 jam di dalam, sya kira karena hidup lalu sya cba matikan ternyata sama, Sya ganti rice cooker baru karena yg lama nasi selalu basi di dlmnya, eh taunya yg baru juga sama. Sya tnya kan k toko tempat sya membeli, katanya garansi untuk nasi basi tdk ada, yg ada cuma mesin mati. Gimana ya, rugi la sya beli. Secara philips kan mahal, kalau tau seperti ini, bagus saya beli merek china jelas gak bagusnya.
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips
Inem
23/01/2020
Indonesia
Magic com
Beli magic com philipss baru sebulan pake,,nasi jadi cepet bau...pikir yg mahal lebih bagus...taunya mengecewakan..
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips
Date of Use 2019-12-23
Ulasan ini dibuat untuk Viva Collection HD3053/33 Digital Rice Cooker Philips
Date of Use 2019-12-23