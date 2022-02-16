2 year warranty
Dihentikan
HD3116/30
Panci keemasan
Pemanasan 3D cerdas
Tetap hangat 48 jam
1L, 6 gelas
1.7
dari 5
31
Ulasan
kartika
16/02/2022
Indonesia
Produk Bagus, Nasi Awet dan Tidak Mudah Basi
Proses memasak nasi cepat matang dan panci magic com mudah dibersihkan tidak lengket sama sekali. Pengalaman saya menggunakan produk tipe ini selama 2 tahun lebih Alhamdulillah bagus nasi juga tidak mudah basi, bahkan sampai 2 hari tidak dicolok ke listrik nasi baik saja. Yang penting setelah masak bagian dalam tutup magic com dilap kering. Sampai saat ini performa magic com masih bagus dan belum ada penurunan.
Keunggulan
Proses memasak nasi cepat matang dan panci magic com mudah dibersihkan tidak lengket sama sekali. Pengalaman saya menggunakan produk tipe ini selama 2 tahun lebih Alhamdulillah bagus nasi juga tidak mudah basi, bahkan sampai 2 hari tidak dicolok ke listrik nasi baik saja. Yang penting setelah masak bagian dalam tutup magic com dilap kering. Sampai saat ini performa magic com masih bagus dan belum ada penurunan.
Kekurangan
belum menemukan masalah apa-apa
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi
Date of Use 2020-02-16
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi
Date of Use 2020-02-16
Alfight
14/09/2020
Indonesia
Penanak Nasi Desain Minimalis
Produk berfungsi dengan baik, dan lucu pastinya karena design yang mungil.
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi
Date of Use 2020-08-14
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi
Date of Use 2020-08-14
Fitri30
11/07/2019
Indonesia
Cukup bagus
Bagus, cukup memuaskan, mudah digunakan, design menarik.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi