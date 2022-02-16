Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil

Panci 5 lapis anti-lengket dan anti-gores berwarna keemasan dari Philips menghantarkan dan menjaga panas lebih merata, sehingga menghasilkan nasi panas yang lezat dan lembut hingga 48 jam. Dengan ukuran 1 L yang ringkas, menghasilkan nasi panas untuk hingga 6 orang.