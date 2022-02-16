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  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
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  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
  • Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil

Dihentikan

Daily CollectionPenanak Nasi

HD3116/30

1.7
| (31) Ulasan
Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil
Panci 5 lapis anti-lengket dan anti-gores berwarna keemasan dari Philips menghantarkan dan menjaga panas lebih merata, sehingga menghasilkan nasi panas yang lezat dan lembut hingga 48 jam. Dengan ukuran 1 L yang ringkas, menghasilkan nasi panas untuk hingga 6 orang.
Lihat semua manfaat

Panci dalam 5 lapis berwarna keemasan yang tahan lama

Nasi dengan rasa yang lezat untuk keluarga kecil

  • Panci keemasan

  • Pemanasan 3D cerdas

  • Tetap hangat 48 jam

  • 1L, 6 gelas

Pelapis anti-gores canggih agar panci tahan lama

High gloss non-stick coating for easy cleaning

Lapisan luarnya mengandung elemen tembaga agar nasi matang merata

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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1.7

dari 5

31

Ulasan

16/02/2022

Indonesia

Indonesia

Produk Bagus, Nasi Awet dan Tidak Mudah Basi

Proses memasak nasi cepat matang dan panci magic com mudah dibersihkan tidak lengket sama sekali. Pengalaman saya menggunakan produk tipe ini selama 2 tahun lebih Alhamdulillah bagus nasi juga tidak mudah basi, bahkan sampai 2 hari tidak dicolok ke listrik nasi baik saja. Yang penting setelah masak bagian dalam tutup magic com dilap kering. Sampai saat ini performa magic com masih bagus dan belum ada penurunan.

Keunggulan

Proses memasak nasi cepat matang dan panci magic com mudah dibersihkan tidak lengket sama sekali. Pengalaman saya menggunakan produk tipe ini selama 2 tahun lebih Alhamdulillah bagus nasi juga tidak mudah basi, bahkan sampai 2 hari tidak dicolok ke listrik nasi baik saja. Yang penting setelah masak bagian dalam tutup magic com dilap kering. Sampai saat ini performa magic com masih bagus dan belum ada penurunan.

Kekurangan

belum menemukan masalah apa-apa

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

Date of Use 2020-02-16

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

Date of Use 2020-02-16

14/09/2020

Indonesia

Indonesia

Penanak Nasi Desain Minimalis

Produk berfungsi dengan baik, dan lucu pastinya karena design yang mungil.

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

Date of Use 2020-08-14

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

Date of Use 2020-08-14

11/07/2019

Indonesia

Indonesia

Cukup bagus

Bagus, cukup memuaskan, mudah digunakan, design menarik.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk Daily Collection HD3116/30 Penanak Nasi

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